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Caricatore Google USB-C 45 W, potenza e velocità per tutto l’ecosistema Pixel

Il cuore tecnologico di questo alimentatore risiede nel supporto allo standard USB Power Delivery 3.1 abbinato alla tecnologia Programmable Power Supply (PPS). Questa combinazione permette al dispositivo collegato di dialogare in tempo reale con il caricatore, regolando tensione e corrente per ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre il surriscaldamento durante la ricarica.

In termini pratici, le prestazioni sono notevoli: il caricatore porta Google Pixel 9 Pro XL al 70% di carica in soli 30 minuti, mentre per i modelli più recenti della gamma Pixel 11 si registrano percentuali di 75% in 30 minuti per il Pro XL e 55% in 30 minuti per il Pro standard. Numeri che testimoniano quanto Google abbia lavorato sull’efficienza rispetto al precedente modello da 30W.

La compatibilità è pensata per essere estesa a tutto l’universo Made by Google, tra cui:

Smartphone Pixel (da Pixel 2 in su secondo fonti terze)

Pixel Buds e Pixel Tablet

Laptop certificati USB PD

Dispositivi USB-C di terze parti, inclusi iPhone e Android generici

Videocamere Nest, secondo quanto riportato da Best Buy

Sul fronte costruttivo, la scocca è realizzata in policarbonato ignifugo con un design compatto nella colorazione Bianco ghiaccio, coerente con l’estetica minimale tipica degli accessori Google. Non manca l’attenzione alla sostenibilità: il 47% della plastica utilizzata è riciclata, un dettaglio che si allinea alle politiche ambientali sempre più centrali per l’azienda di Mountain View. Il range di tensione in ingresso, compreso tra 100 e 240V, garantisce inoltre il funzionamento in gran parte dei paesi del mondo senza necessità di adattatori specifici.

Va segnalato che il cavo USB-C non è incluso nella confezione e che il dispositivo dispone di un’unica porta, senza possibilità di ricaricare più device contemporaneamente.

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Sconto del 47% su caricatore Google 45W

Il prezzo di listino ufficiale di 34,99€ scende ora a 18,49€ su Amazon, con un risparmio di 16,50€ e uno sconto percentuale del 47% che riporta il prodotto praticamente al minimo storico. Si tratta di un’occasione concreta per chi possiede un dispositivo Pixel e vuole affidarsi a un accessorio originale, senza dover ripiegare su alternative di terze parti dalla qualità incerta. La disponibilità è garantita direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida per chi ha un abbonamento Prime attivo.

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