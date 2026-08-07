La crescente diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale sta comportando anche una rivoluzione di quelle che sono state le principali abitudini degli utenti sino ad oggi e un esempio in tal senso è quello che ci arriva dalla suite di applicazioni di Adobe.

Le varie soluzioni di intelligenza artificiale stanno provando sempre più a integrare servizi anche molto diversi tra loro, in modo da consentire agli utenti di avere tutto ciò di cui hanno bisogno in un solo posto, senza la necessità di spaziare tra più app, affidandosi all’agente IA di turno, come ad esempio ChatGPT.

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Adobe e il plugin per ChatGPT

Adobe ha già reso disponibili da tempo in ChatGPT alcuni dei suoi più popolari programmi, come Photoshop, Express ed Acrobat e nelle scorse ore l’azienda ha deciso di alzare l’asticella, lanciando un apposito plugin.

Stando a quanto è stato spiegato dalla stessa software house, sarà sufficiente attivare il plugin di Adobe, descrivere cosa si desidera creare e il sistema integrerà automaticamente gli strumenti di Adobe necessari per raggiungere l’obiettivo.

Ed è proprio questo il punto di forza di tale nuova soluzione: il nuovo plugin supporta oltre 70 strumenti delle suite creative e di produttività della popolare azienda, divenendo così uno strumento dalle enormi potenzialità, in grado di supportare un’ampia gamma di flussi di lavoro, come l’editing di foto e video per campagne pubblicitarie, la generazione di PDF o la progettazione di materiali di marketing, il tutto attraverso esperienze interattive, integrate direttamente nella conversazione.

Tanto per farsi un’idea di ciò che tale plugin è in grado di offrire, basti pensare che tra i tanti strumenti che supporta vi sono Express, Photoshop, Firefly, Premiere, Acrobat, Lightroom, Illustrator, InDesign e Stock, garantendo agli utenti di essere accompagnati dall’idea al lavoro finito, il tutto all’interno di un’unica esperienza integrata in ChatGPT.

Ecco i passaggi da seguire per sfruttare il nuovo plugin di Adobe:

aprire ChatGPT, andare su Plugin e aggiungere quello di Adobe avviare una nuova chat, quindi digitare “@Adobe” e selezionare Adobe dal menu oppure usare il pulsante “+” per sceglierlo tra i plugin installati continuare come ospite oppure accedere con il proprio account per un’esperienza ancora più completa

Il nuovo plugin di Adobe per ChatGPT è disponibile a livello globale, sia sul sito Web che sull’app di ChatGPT e lo potete trovare qui.