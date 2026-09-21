Oppo porta il suo A7 Pro Max 5G in Austria, Malesia e Thailandia, dopo il debutto in Cina lo scorso agosto. La batteria da 10.000 mAh e la ricarica rapida puntano a ridurre l’ansia da caricabatterie, secondo quanto promesso dall’azienda.

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Batteria enorme e ricarica rapida

Il pezzo forte è la batteria da 10.000 mAh, tra le più capienti che si trovano su uno smartphone mainstream. Oppo utilizza una tecnologia al silicio-carbonio, pensata per resistere meglio alla degradazione nel tempo e mantenere la capacità dopo migliaia di cicli di ricarica. La ricarica cablata arriva a 80W, che secondo l’azienda permette di riempire la batteria in circa 90 minuti in condizioni ideali; la ricarica inversa a 27W permette invece di usare il telefono come power bank ad alta velocità per altri dispositivi.

Nonostante la capacità della batteria, il dispositivo misura circa 163 × 78 × 8,6 mm e pesa 224 grammi, un compromesso più che accettabile considerando le dimensioni della cella.

Display, specifiche e design

Il display è un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2.772 × 1.272 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz. La luminosità di picco raggiunge i 1.800 nit, e la visibilità all’aperto dovrebbe essere buona.

Sotto il cofano troviamo il Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 a 4nm, abbinato a RAM LPDDR4X e storage UFS 3.1. Le fotocamere non sono il punto di forza del telefono: sul retro c’è un sensore principale da 50MP con OIS e un secondo sensore monocromatico da 2MP, mentre la selfie camera è da 50MP. La registrazione video si ferma a 1080p a 30fps sia davanti che dietro.

Il design del modulo fotocamera ricorda quello dello Xiaomi Mix Fold 4, con un plateau rettangolare, e include una Breathing Light multicolore per le notifiche. La dotazione comprende la certificazione IP69K contro acqua e polvere, un lettore ottico delle impronte digitali sotto il display e NFC. Il software è ColorOS 16 basato su Android 16.

Prezzi e disponibilità nei mercati internazionali

In Austria il modello 6GB/256GB è proposto a 599€, nelle colorazioni Surfing Blue e Lunar Black. In Malesia e Thailandia arriva invece la variante 8GB/256GB, rispettivamente a MYR 2.299 (circa 563 dollari) e THB 19.999 (circa 600 dollari).

È stato segnalato che solitamente i modelli della serie A vengono proposti anche in Italia, quindi è probabile che l’A7 Pro Max non faccia eccezione. Tuttavia, conoscendo la legislazione europea, è possibile che arrivi con una batteria meno capiente. Il prezzo di riferimento europeo più vicino all’Italia resta al momento quello austriaco di 599€ per la variante 6GB/256GB.

Le colorazioni disponibili sono Surfing Blue e Lunar Black.