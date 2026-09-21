Huawei ha presentato ufficialmente in Italia, il 2 settembre 2026, la nuova serie WATCH GT 7, composta da tre proposte: il modello base da 46 mm e 41 mm e la variante GT 7 Pro da 46 mm. Fino al 18 ottobre 2026 è attiva una finestra promozionale che permette di acquistare l’orologio a un prezzo sensibilmente più basso.

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Quanto costano e come funziona lo sconto di lancio

Partiamo dai listini ufficiali per il mercato italiano. Il WATCH GT 7 nelle versioni da 41 mm e 46 mm parte da 299 euro, mentre il WATCH GT 7 Pro, disponibile solo nella misura da 46 mm, parte da 429 euro. Sul fronte delle colorazioni, la versione da 41 mm si declina in Azzurro, Rosa e Grigio Perla, quella da 46 mm in Giallo, Blu e Nero, mentre il Pro arriva in Giallo, Verde e Nero, con quest’ultima variante caratterizzata da cassa in titanio e lunetta in ceramica nanocristallina.

Per chi sta valutando l’acquisto in queste settimane, la notizia più interessante riguarda il coupon ANDROIDGT7 da 70 euro attivabile sullo store ufficiale Huawei e valido fino al 18 ottobre 2026. Applicando lo sconto, il modello base scende a 229 euro e il Pro a 359 euro, niente male considerando che si tratta di due dispositivi appena arrivati sul mercato.

C’è poi un’attenzione particolare per la variante Giallo 46 mm con cinturino in fluoroelastomero, esclusiva dello store online: chi la sceglie riceve in omaggio un cinturino aggiuntivo e le cuffie HUAWEI FreeBuds SE 4, un pacchetto pensato per chi vuole usare subito l’orologio senza comprare accessori separatamente.

I vantaggi inclusi in qualsiasi canale di acquisto

Per ottenere qualche extra non serve necessariamente passare dallo store ufficiale. Con l’acquisto della serie WATCH GT 7 presso qualsiasi rivenditore Huawei è incluso HUAWEI Care Pass: entro due anni dall’acquisto si ha diritto a un utilizzo gratuito per ciascuno di questi servizi, ovvero riparazione dello schermo in caso di danni accidentali, sostituzione della batteria se la capacità massima scende sotto l’85%, riparazione della cover posteriore e riparazione della corona girevole. Una copertura che, su un dispositivo indossato ogni giorno e spesso usato in contesti sportivi, può fare la differenza.

C’è poi HUAWEI Multipass, attivo per gli acquisti effettuati tra il 2 settembre 2026 e l’1 settembre 2027. Collegando il dispositivo all’app HUAWEI Health si sbloccano prove gratuite per un valore complessivo di 199 euro: 90 giorni per Headspace, FiiT e Kotcha, 60 giorni per Komoot e Naviki, e 90 giorni per HUAWEI Health+. Komoot e Naviki sono piattaforme piuttosto utilizzate da chi pedala o cammina, per cui il beneficio risulta tangibile soprattutto per chi sfrutta l’orologio nelle attività outdoor.

Base o Pro: come orientarsi nella scelta

La segmentazione dell’offerta è piuttosto chiara, e vale la pena soffermarsi su cosa cambia davvero tra le due proposte. Il GT 7 è pensato come opzione più accessibile e versatile: cassa in acciaio inossidabile, display AMOLED da 1,47 pollici con luminosità di picco dichiarata di 3.000 nit, autonomia che arriva fino a 21 giorni in uso leggero (14 sulla versione da 41 mm) e fino a 51 ore di tracciamento continuo in modalità trail running. Il cinturino EasyCross in fluoroelastomero, novità di questa generazione, è studiato per restare aderente al polso durante lo sport.

Il GT 7 Pro alza l’asticella sui materiali e sulle funzioni: cassa in lega di titanio di grado aerospaziale, lunetta in ceramica nano-tech con finitura antigraffio, vetro zaffiro a protezione del quadrante. La sensoristica si amplia con ECG e profondimetro per le attività in apnea, ai quali si aggiungono il GPS dual-band L1+L5, speaker e microfono per le chiamate Bluetooth 6.0. La batteria al silicio-carbonio da circa 850-867 mAh mantiene gli stessi riferimenti di autonomia del modello standard da 46 mm, con ricarica wireless magnetica completa in circa un’ora e mezza.

Sul piano software entrambi i modelli condividono le novità più interessanti di questa generazione. Ci sono le modalità dedicate a sci e snowboard, disponibili anche indoor con riconoscimento automatico dell’attività quando il GPS non è disponibile, il rilevamento delle curve in discesa con calcolo del raggio e della G-Force, gli avvisi tattili e vocali in caso di velocità eccessiva. A questo si aggiunge la funzione Team-Up per monitorare posizione e prestazioni del gruppo durante le uscite in pista. Il nuovo algoritmo di posizionamento XXR migliora la precisione del tracciamento GPS outdoor, mentre sul fronte ciclismo si aggiungono la pianificazione delle salite e statistiche di livello professionale.

Chi pedala con una certa costanza apprezzerà il fatto di poter importare un percorso tramite Komoot e ottenere sul display l’anteprima dei segmenti di salita con dislivello e pendenza media, un’informazione utile per gestire lo sforzo prima ancora di partire. Completano il quadro Workout Analysis, per l’analisi post-allenamento e la gestione del carico con l’obiettivo di prevenire il sovrallenamento, e un Health Insights aggiornato con briefing mattutino, analisi della salute e un nuovo Indice di Prontezza Fisica, oltre al monitoraggio di sonno, HRV, rigidità arteriosa e rilevamento aritmie.

Il sistema operativo è HarmonyOS 6.1, con compatibilità completa sia con Android sia con iOS, supporto ai pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, oltre 110 modalità sportive e mappe scaricabili per più di 3.000 comprensori sciistici nel mondo. La certificazione è 5 ATM e IP69, quindi resistenza a getti d’acqua ad alta pressione. Potete avere maggiori dettagli leggendo la nostra recensione di Huawei Watch GT 7 Pro.

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