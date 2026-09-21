Amazon annuncia il lancio di una nuova funzionalità per i clienti Prime italiani: si tratta di “Aggiungi alla Consegna“, utilizzabile per aggiungere prodotti a una consegna già in arrivo in pochi click, anche dopo aver completato un ordine. Vediamo come funziona più nel dettaglio.

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Con “Aggiungi alla consegna” i clienti Amazon possono aggiungere prodotti alle consegne in arrivo

Con “Aggiungi alla Consegna”, gli abbonati Amazon Prime possono avere maggiore flessibilità e praticità durante l’esperienza d’acquisto, rendendo ancora più semplice ricevere tutto ciò di cui si ha bisogno in un’unica consegna. Anche dopo aver completato un ordine, è possibile selezionare e acquistare prodotti idonei da un’ampia scelta di categorie, tra cui prodotti per la casa, articoli per animali domestici, elettronica, abbigliamento, libri e molto altro, aggiungendoli direttamente a una consegna già in arrivo.

I prodotti idonei sono identificabili tramite il pulsante blu “Aggiungi alla Consegna”, visibile sia nelle pagine prodotto sia nei risultati di ricerca. Se per una consegna già in programma è ancora possibile aggiungere articoli, si può completare l’acquisto in pochi passaggi e associare immediatamente il nuovo prodotto alla spedizione in arrivo. Una volta confermato, il prodotto viene aggiunto automaticamente alla consegna esistente. Resta comunque a disposizione la funzione “Annulla ordine” per rimuovere l’articolo aggiunto.

La novità può risultare l’ideale per le esigenze quotidiane. Dopo aver completato un ordine, ci si accorge di aver dimenticato qualcosa? Con “Aggiungi alla Consegna”, è possibile integrare rapidamente una consegna già in arrivo e risparmiarsi ordini e consegne multiple.

Nel momento in cui scriviamo, la novità è già disponibile sia sul sito Amazon.it sia attraverso l’app ufficiale Amazon Shopping. Come riferito da Amazon stessa, la funzionalità sarà progressivamente resa accessibile a un numero sempre maggiore di clienti nel corso delle prossime settimane. Possono accedervi solamente gli abbonati Prime.

Per verificare di disporre della più recente versione dell’app Amazon Shopping per Android basta seguire il badge qui in basso.