Honor 600 Lite 5G 256GB/8GB Velvet Black si presenta con un’estetica da top di gamma, un corpo in alluminio forgiato a vuoto spesso appena 7,34 mm e una batteria monstre da oltre 6500 mAh, il tutto abbinato a Honor Watch 2i in un bundle che su eBay scende a un prezzo davvero interessante. Vediamo come.



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Honor 600 lite 5g, l’eleganza premium che nasconde hardware concreto

La scocca unibody in alluminio forgiato a vuoto, tecnica definita prima nel settore, garantisce robustezza e un peso contenuto di soli 180 grammi, il tutto protetto dalla certificazione IP66 contro acqua e polvere. La texture micro-nano della finitura Velvet Black regala un tocco tattile ricercato, ben lontano dai soliti smartphone di fascia media.

Il display AMOLED da 6.6 pollici con risoluzione 1200×2600 pixel e refresh rate fino a 120 Hz convince anche sotto il sole grazie ai 2000 nit in modalità HBM (fino a 6500 nit in condizioni APL). Il touch risulta ottimizzato pure sotto la pioggia e con i guanti, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo, tipico dei modelli della gamma Honor 600 Lite.

Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Dimensity 7100 Elite, affiancato da 8 GB di RAM fisica più altri 8 GB virtuali e 256 GB di storage. La combinazione garantisce fluidità nell’uso quotidiano e nel multitasking più intenso.

Sul fronte fotografico spicca il sensore principale da 108 MP (f/1.75), affiancato da un ultra-wide da 5 MP, mentre la batteria da 6520 mAh con ricarica SuperCharge da 45W promette autonomia fuori dal comune. Il tutto gira su MagicOS 10 basato su Android 16.

Nel bundle trova posto anche Honor Watch 2i, uno dei migliori smartwatch della sua fascia, con display AMOLED da 1,85 pollici, autonomia fino a 14 giorni, certificazione IP68 e ben 109 modalità sportive, un compagno perfetto per chi vuole monitorare salute e attività fisica senza dover ricaricare ogni sera.

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Sconto del 28% su smartphone e smartwatch insieme

Il bundle Honor 600 Lite 5G Velvet Black + Watch 2i passa da 429,9€ a soli 308,37€, con uno sconto del 28% che si traduce in un risparmio secco di oltre 121€. Un prezzo che rende ancora più conveniente l’acquisto di un pacchetto smartphone più wearable, considerando che il solo smartphone viene proposto altrove a cifre simili senza l’aggiunta dell’orologio. L’offerta è disponibile su eBay tramite venditore autorizzato, ma essendo una promozione Honor a tempo è consigliabile procedere rapidamente prima che il prezzo torni a salire.

