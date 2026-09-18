La ghiera girevole fisica torna protagonista e Samsung sembra aver ascoltato chi da anni chiedeva indietro quel dettaglio iconico. Samsung Galaxy Watch8 Classic nella colorazione White da 46mm con connettività Bluetooth crolla di prezzo su Amazon, toccando quello che sembra essere il minimo storico per questo modello. Il prezzo è sceso in modo drastico rispetto al listino ufficiale, rendendo questo smartwatch premium finalmente accessibile a chi cercava un dispositivo che unisse estetica orologiera classica e tecnologia Galaxy AI di ultima generazione. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa interessante offerta.

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Samsung Galaxy Watch8 Classic, ghiera girevole e Galaxy AI al polso

Il ritorno del design cushion con corpo in acciaio inossidabile e la storica ghiera girevole fisica rappresentano il tratto distintivo di questo modello, pensato per chi non vuole rinunciare a un look tradizionale pur avendo tra le mani un dispositivo tecnologicamente all’avanguardia. Il Dynamic Lug System e il cinturino Hybrid Band migliorano sensibilmente la vestibilità al polso, mentre il peso di circa 63,5 grammi mantiene il tutto bilanciato nonostante le dimensioni generose da 46mm.

Il display Super AMOLED da 1,3″ con risoluzione 438×438 pixel raggiunge una luminosità di picco fino a 3.000 nit, garantendo una leggibilità impeccabile anche sotto la luce solare diretta, un aspetto dove le generazioni precedenti del Galaxy Watch8 mostravano qualche limite. Sotto la scocca lavora un processore a 3nm abbinato a 2GB di RAM e 64GB di storage, mentre la batteria da 445mAh assicura fino a 30 ore di autonomia in modalità Always on Display.

Il vero salto di qualità arriva però dal software: Google Gemini integrato permette di interrogare l’assistente in modo naturale direttamente dal polso, dall’invio di messaggi al riepilogo delle email. La Galaxy AI analizza il sonno generando un Energy Score personalizzato, mentre il nuovo Advanced Sleep Coaching e il tracciamento del carico vascolare rendono questo smartwatch uno strumento completo per il monitoraggio del benessere, affiancato da ECG, misurazione della pressione sanguigna e analisi della composizione corporea.

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Sconto del 43% su Samsung Galaxy Watch8 Classic

Il prezzo originale di 529€ scende ora a 299,99€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 43% e un risparmio concreto di oltre 229€. Si tratta di un’occasionale particolarmente golosa considerando il posizionamento premium della linea Classic di Samsung, solitamente proposta a cifre ben più elevate rispetto agli standard smartwatch. La disponibilità è verificabile direttamente sulla pagina prodotto, ma trattandosi di un’offerta a tempo è consigliabile non attendere troppo prima di decidere.

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