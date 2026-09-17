Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti.

Nelle scorse ore l’azienda statunitense attraverso un post sul blog ufficiale ha annunciato l’introduzione di alcune novità per il Profilo di Ricerca, appositamente studiate per aiutare gli editori a dare maggiore visibilità ai propri contenuti e a connettersi con il pubblico su Google.

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Google ha migliorato i profili di Ricerca per gli editori

Così come ricorda il team di Google, i profili di Ricerca offrono una piattaforma personalizzabile e verificata, nella quale è possibile consolidare i propri account social, gli articoli più recenti e i link, il tutto in un unico spazio condivisibile.

Una delle novità introdotte è il supporto multi-account, grazie al quale sarà possibile gestire i profili di Ricerca per tutti i propri marchi secondari da un unico accesso, così da poter accedere ad essi e aggiornarli senza dover gestire più account.

Il colosso di Mountain View ha anche aggiornato la visualizzazione degli articoli nei profili di Ricerca, in modo da rendere più semplice per gli utenti scoprire e approfondire i vari contenuti (le miniature delle immagini sono state ottimizzate ed è stata aumentata la lunghezza dei titoli).

Google ha infine deciso di dare accesso ai profili di Ricerca a un numero maggiore di editori e creatori di contenuti statunitensi, in quanto il colosso di Mountain View ha abbassato la soglia di idoneità a 10.000 follower su YouTube, Instagram, X o TikTok.