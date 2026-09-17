Prende il via quest’oggi il nuovo volantino Expert, valido nei punti vendita aderenti e online: è arrivata la Orange Week, con offerte su tanti prodotti tech. L’iniziativa è disponibile dal 17 al 23 settembre 2026 e mette a disposizione sconti su smartphone, tablet Android, smartwatch, cuffie wireless, smart TV e non solo. Andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

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Expert lancia la Orange Week con 7 giorni di offerte Android e tech

Con la Orange Week da Expert arrivano 7 giorni di offerte sulla tecnologia, disponibili sia nei negozi aderenti sia sullo shop online. Per quanto riguarda il mondo Android troviamo diversi smartphone e tablet, che spaziano tra vari marchi (come Samsung, Google, Motorola, HONOR, OPPO, Xiaomi, Lenovo e Realme). Troviamo persino proposte con supervalutazione dell’usato (per alcuni modelli Samsung e Google) e le offerte di lancio della serie REDMI Note 17, che hanno fatto proprio oggi il loro esordio in Italia.

Tra le altre offerte spiccano smartwatch (Wear OS inclusi) e cuffie wireless. Al riguardo, segnaliamo in particolare:

Samsung Galaxy Watch8 46 mm a 399,90 euro

Samsung Galaxy Watch7 44 mm a 199,90 euro

Samsung Galaxy Buds3 FE a 99,90 euro

Amazfit T-Rex 3 Pro a 349,90 euro

Amazfit Balance 2 38 mm a 229,90 euro

HUAWEI Watch Fit 5 Pro 44 mm a 249,90 euro

OPPO Enco Buds3 a 24,90 euro

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Per quanto riguarda le smart TV, i possessori della carta MyExpert possono sfruttare fino al 20% di sconto su una selezione di TV a partire da 499 euro. Per il resto, il volatino Expert include sconti su PC, accessori, prodotti per la cura della persona, per la cucina e per la pulizia, ed elettrodomestici.

Per scoprire tutte le offerte della Orange Week potete seguire il link qui in basso.