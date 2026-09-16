Qualche ora fa, Spotify ha ufficializzato l’introduzione di una funzionalità pensata soprattutto per i genitori con figli piccoli che sfruttino il proprio account anche per riprodurre di continuo musica per bambini: si tratta di un nuovo toggle pensato per far sì che l’algoritmo di Spotify non ne tenga conto per suggerimenti, playlist e quant’altro.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Niente più musica per bambini nei suggerimenti di Spotify

Gli account gestiti sono la soluzione dedicata pensata dal team di Spotify per consentire ai minori di ascoltare la musica in sicurezza tramite il controllo dei genitori, tuttavia non coprono tutte le situazioni: permangono momenti, ad esempio durante i viaggi in auto, in cui la musica verrà inevitabilmente riprodotta dall’account del genitore. Ebbene, adesso Spotify ha pensato anche a questo, con una soluzione per evitare che ciò influisca sui suggerimenti personalizzati come Discover Weekly, Daily Mix (e sul Wrapped di fine anno).

A partire da oggi, è in distribuzione un nuovo toggle — etichettato “Includi la musica per i bambini e per la famiglia nelle tue preferenze” — nelle impostazioni di Spotify che, una volta disattivato, assolve proprio alla funzione di impedire alla musica per bambini e famiglie di influenzare i suggerimenti musicali e il Wrapped di fine anno. La funzione agisce retroattivamente, pertanto vi basterà disattivare ora il toggle citato per escludere la musica per bambini già dal Wrapped 2026.

Per impostazione predefinita, il toggle in questione è attivo, dunque gli utenti che vogliano escludere tali contenuti dalle proprie preferenze dovranno seguire il percorso sotto indicato:

Toccare il proprio avatar in alto a sinistra e selezionare Impostazioni e privacy .

. Entrare nella sezione Contenuto e visualizzazione .

. Navigare tra le Preferenze di contenuto e disattivare il toggle Includi la musica per i bambini e per la famiglia nelle tue preferenze.

Il cambiamento può impiegare fino a 48 ore di tempo di prima di produrre effetti.

Previous Next Fullscreen

La novità descritta è in roll out per tutti gli utenti di Spotify, sia quelli con piano gratuito che gli utenti Premium. Inoltre, cliccando sul badge sottostante potete scaricare l’ultimo aggiornamento di Spotify per Android direttamente dal Google Play Store.