Google Traduttore continua a migliorare le proprie funzionalità di traduzione in tempo reale. Dopo aver esteso Live Translate alle chiamate telefoniche e allatraduzione automatica di video e podcast, il colosso di Mountain View porta ora la modalità di Traduzione dal vivo di Google Traduttore anche offline, eliminando l’obbligo di una connessione dati attiva durante le conversazioni di persona. Un traguardo annunciato da tempo, che arriva a pochi mesi da una revisione dell’interfaccia dedicata proprio a questo tipo di conversazioni.

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Come funziona la Traduzione dal vivo offline

La Traduzione dal vivo di Google Traduttore permette di conversare con una persona che parla un’altra lingua, traducendo il parlato in tempo reale. Finora questa modalità richiedeva sempre una connessione dati attiva, un limite non da poco per chi la utilizza durante un viaggio all’estero, dove la copertura di rete non è sempre garantita o durante il quale la quantità di traffico dati disponibile non è sempre elevata. La novità elimina questo vincolo per una parte dei dispositivi Google, introducendo il supporto offline anche per le conversazioni dal vivo, non solo per la traduzione di testo e immagini come avveniva finora.

Per funzionare senza rete, la modalità richiede il download preventivo dei pacchetti dedicati alle varie lingue, proprio come già avviene per la traduzione di testo offline. Una volta scaricati, questi pacchetti vengono segnalati nel selettore delle lingue con un’etichetta specifica che ne indica la compatibilità con la modalità dal vivo.

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Le lingue supportate e i dispositivi compatibili

Come confermato anche dalla pagina di supporto ufficiale di Google, la funzione è al momento riservata a Pixel 9, Pixel 10 e Pixel 11, mentre restano esclusi sia i modelli Pixel precedenti sia gli smartphone di altri produttori.

Le lingue utilizzabili con l’inglese per le conversazioni offline sono dieci: italiano, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, hindi, indonesiano, giapponese, russo e svedese. Va precisato che gli abbinamenti funzionano solo tra l’inglese e ciascuna di queste lingue, e non tra due lingue diverse dall’inglese. Chi ha bisogno di tradurre, ad esempio, dall’italiano al giapponese senza passare dall’inglese dovrà quindi continuare ad affidarsi a una connessione dati attiva.

Il rollout della funzione è iniziato ma non ha ancora raggiunto tutti i dispositivi compatibili, per cui la disponibilità potrebbe variare da un Pixel all’altro nei prossimi giorni.