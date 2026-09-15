In apparenza la One UI e WhatsApp non stanno andando molto d’accordo nei tempo recenti: dopo il problema segnalato nei mesi scorsi, che dovrebbe essere stato risolto con l’aggiornamento di agosto 2026, una segnalazione su Reddit parla di surriscaldamenti e di un marcato battery drain in standby. In realtà, analizzando meglio la questione, possiamo vedere che è più specifica di quanto sembri e che non riguarda solo i dispositivi Samsung.

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WhatsApp provoca surriscaldamenti e battery drain? Stavolta la causa è da cercare altrove

Su Reddit sono stati segnalati surriscaldamenti e cali eccessivi della batteria in standby su un Samsung Galaxy S25 FE dotato di One UI 8.5 (non fate caso al titolo del post che cita One UI 9, si tratta di un errore). Inizialmente l’autore pensava si trattasse di un bug nel sistema di gestione delle attività in background di Android (WorkManager / SyncJobService), legato a un’attività di sincronizzazione persistente, ma è poi riuscito a trovare la causa reale analizzando nel dettaglio i log di sistema: si tratta di un conflitto riguardante GcmFGService.

Sullo smartphone era presente MicroG RE, una versione modificata del classico MicroG che funge da sostituto dei Google Play Services e che viene installata insieme a questi ultimi per utilizzare app modificate come YouTube ReVanced/Morphed. La presenza simultanea dei due servizi mandava in blocco il servizio in background di WhatsApp (il già citato GcmFGService), responsabile dell’ottenimento dei token di notifica push. Questa richiesta andava costantemente in errore, con WhatsApp che riprovava continuamente la connessione senza applicare un ritardo tra i vari tentativi. Tutto ciò portava a una CPU sempre sotto stress, anche a schermo spento, e di conseguenza a surriscaldamenti e a consumi energetici decisamente anomali.

Una volta rimosso MicroG, forzato l’arresto di WhatsApp e pulita la cache dell’applicazione, tutto è tornato alla normalità, e le problematiche sono scomparse. Se dunque state anche voi utilizzando questi “sotterfugi” sul vostro smartphone e state riscontrando problemi simili, avete ora scovato la causa. L’autore del post ha poi confermato che sostituendo la versione MicroG tradizionale con la versione GMSCore di ReVanced (che usa un nome pacchetto differente), il problema non si presenta e l’app modificata continua a funzionare regolarmente.

Insomma, questa volta non si tratta di un problema legato semplicemente a WhatsApp e alla One UI, come inizialmente ipotizzato. Se anche voi utilizzate queste versioni modificate e state riscontrando surriscaldamenti e battery drain sul vostro smartphone, sappiate che la causa è da ricercare proprio in MicroG. Per approfondire la questione, potete consultare il thread su Reddit.