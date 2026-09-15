Senza troppo clamore, Samsung ha ufficializzato due nuovi smartphone della gamma Galaxy A che rinnovano la proposta sulla fascia bassa del colosso sudcoreano, inaugurando la nuova generazione: Samsung Galaxy A08 e Galaxy A18.

Si tratta di due modelli 4G che arrivano a un anno dai predecessori diretti, ricalcandone grosso modo le specifiche, migliorando qualcosina qua e là, e confermando una volta in più l’impegno di Samsung sul supporto a lungo termine: entrambi riceveranno fino a sei aggiornamenti del sistema operativo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Samsung Galaxy A08

Partiamo da Samsung Galaxy A08, la proposta base della gamma, che ricalca fedelmente quanto proposto dal Galaxy A07 4G dello scorso anno sia in termini di design che in termini di dimensioni, risultando solo un filo più spesso (8 mm invece di 7,6 mm) e più pesante (197 grammi invece di 184 grammi).

L’aumento di questi due parametri è giustificato dal fatto che la batteria diventa più capiente: dai 5.000 mAh del modello 2025, passiamo a 6.000 mAh sul modello 2026. La ricarica rimane solo cablata a 25 W.

Considerando che la piattaforma (Helio G99 di MediaTek) e il display (un PLS LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz) sono invariati, l’autonomia dovrebbe risultare di circa il 20% superiore.

Il resto della scheda tecnica è aderente a quella proposta dal modello 2025, eccezion fatta per un paio di elementi che subiscono variazioni, uno in peggio e uno in meglio: in tal senso, lo smartphone è ancora certificato contro acqua e polvere ma passa alla certificazione IP64 (dalla IP54).

In peggio c’è che lo smartphone prevede solo configurazioni con 4 GB di RAM (e non con 6 o 8 GB) a prescindere dalla memoria interna (può essere da 64, 128 o 256 GB a seconda del mercato) che rimane comunque espandibile tramite microSD (slot dedicato).

Samsung Galaxy A08 debutta sul mercato con a bordo la recentissima One UI 9 su base Android 17: questa è un’ottima notizia perché si tratta di un software super attuale (sebbene senza accenni di Galaxy AI) e i sei aggiornamenti del sistema operativo promessi potrebbero far sì che il dispositivo venga aggiornato fino al 2032.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Samsung Galaxy A08.

Dimensioni: 167,4 x 77,4 x 8 mm

x x Peso: 197 grammi

Display: PLS LCD da 6,7″ HD+ , 90 Hz

da , SoC: MediaTek Helio G99 (6 nm)

(6 nm) Memorie: 4 GB (RAM) + 64/128/256 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + sensore ausiliario)

(50 MP principale + sensore ausiliario) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.3 , GPS , USB-C

, , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 6.000 mAh , ricarica cablata a 25 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: One UI 9 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A08, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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Samsung Galaxy A18

Un gradino più in alto si colloca Samsung Galaxy A18, erede del Galaxy A17 lanciato a settembre 2025, che arriva sul mercato anche in questo con a bordo l’accoppiata One UI 9 + Android 17 e un supporto da sei aggiornamenti di Android (il modello precedente debuttò con Android 15, sprecando quindi un aggiornamento solo per ricevere la più recente versione di Android disponibile al debutto).

Per quanto concerne design e qualità costruttiva, anche in questo caso parliamo di un dispositivo che ricalca fedelmente il modello di precedente generazione con piccole differenze in positivo e in negativo: passiamo da certificazione IP54 a certificazione IP64; il vetro a protezione del display è il Gorilla Glass 3 (e non il più resistente Gorilla Glass Victus+ come sul modello 2025).

Scorrendo la scheda tecnica, scopriamo che le uniche differenze tra Samsung Galaxy A17 e Galaxy A18 si concentrano nel comparto delle performance: il SoC non è più l’Helio G99 di MediaTek ma un chip appena presentato (in sordina) da Samsung, ovvero l’Exynos 1610. A far compagnia al SoC abbiamo 4 GB di memoria RAM (non vi sono opzioni con 6 o 8 GB) e 64 GB (la metà del taglio base sul modello 2025), 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD con slot condiviso con la seconda nano-SIM).

Rispetto a Galaxy A08, Samsung Galaxy A18 vanta un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ (in entrambi i casi è a 90 Hz), un chip più recente, un comparto fotografico più versatile (abbiamo anche la ultra-wide) e l’NFC per i pagamenti contactless.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Samsung Galaxy A18.

Dimensioni: 164,4 x 77,9 x 7,7 mm

x x Peso: 196 grammi

Display: Super AMOLED da 6,7″ FHD+ , 90 Hz

da , SoC: Exynos 1610

Memorie: 4 GB (RAM) + 64/128/256 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 5 MP ultra-wide + 2 MP macro)

(50 MP principale + 5 MP ultra-wide + 2 MP macro) Fotocamera anteriore: 13 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 5.000 mAh , ricarica cablata a 25 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: One UI 9 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A18, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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Disponibilità e prezzi dei nuovi Samsung Galaxy A08 e Galaxy A18

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A08 non abbiamo ancora informazioni ufficiali relative alla disponibilità o al prezzo: lo smartphone è comparso sul portale bosniaco di Samsung nella sola configurazione 4+128 GB e nelle tre colorazioni blu scuro, grigio e verde.

Samsung Galaxy A18 risulta invece già pre-ordinabile in Francia, con spedizioni a partire dal 18 settembre 2026: sul portale francese del colosso sudcoreano viene proposto nella sola configurazione 4+128 GB e in tre colorazioni (blu chiaro, grigio e nero) al prezzo di 279 euro.

Considerando che i predecessori diretti di entrambi i modelli sono arrivati dalle nostre parti, è probabile che Samsung possa decidere di portarli in Italia a brevissimo. Vi aggiorneremo nel momento in cui ciò dovesse avvenire.