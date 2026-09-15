L’annuncio delle date della Festa delle Offerte Prime di Amazon è arrivato solo da qualche ora, ma questo non significa che alcune promozioni non possano partire con un po’ di anticipo. Come ormai da tradizione, il colosso dell’e-commerce sta infatti proponendo fin da subito 3 o 4 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited: vediamo come funziona l’iniziativa e chi può aderirvi.

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Amazon Music Unlimited gratis per 3 o 4 mesi in vista della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon si terrà il 6 e il 7 ottobre 2026. Come di consueto, in anticipo di qualche giorno Amazon sta iniziando a proporre alcune offerte, riguardanti in particolare alcuni dei suoi abbonamenti.

Oltre a proporre 3 mesi gratis di Kindle Unlimited, attivabili proprio in questi giorni di avvicinamento all’evento, Amazon lancia un’ulteriore promozione: 3 o 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited. L’iniziativa è valida fino al 9 ottobre 2026, andando di qualche ora oltre il periodo dell’evento promozionale. Come forse saprete, Amazon Music Unlimited è l’abbonamento più completo dell’omonimo servizio di streaming dell’azienda, che integra 100 milioni di brani disponibili senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie, a cui si aggiungono Stazioni e podcast, accessibili con qualsiasi dispositivo: smartphone iOS e Android, PC, Mac, prodotti Fire ed Amazon Echo e tutti i prodotti che integrano Alexa.

L’abbonamento permette inoltre di approfittare della qualità audio in HD e in Ultra HD, dell’audio spaziale Dolby Atmos e 360 Reality Audio e della possibilità di scaricare brani, playlist e album per riprodurli offline. Gli abbonati Amazon Prime possono normalmente contare sull’opzione Amazon Music senza costi aggiuntivi, con quest’ultima che consente sì di riprodurre tutti i brani musicali (contrariamente a qualche tempo fa), ma solo in ordine casuale (con qualche eccezione nelle playlist ad accesso libero).

Vale la pena specificare che i 3 o 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited vengono offerti solo ai nuovi clienti, anche se a volte l’azienda estende la promozione a chi non risulta abbonato da parecchio tempo. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento proseguirà al costo di 12,99 euro al mese, salvo disattivazione: quest’ultima può avvenire in qualunque momento, anche prima della scadenza del periodo di uso gratuito.

Se volete approfittarne e attivare i mesi gratis di Amazon Music Unlimited, oppure verificare se siete idonei alla promozione, potete seguire il link qui in basso. Ad alcuni utenti vengono proposti 3 mesi, ad altri 4. Nel caso il link restituisca un errore, significa che non potete usufruire della promozione.