Google ha lanciato in sordina un nuovo gioco mobile dalle atmosfere rilassanti, chiamato Froggy’s World. Si tratta di un’esperienza che ricorda da vicino titoli come Animal Crossing e Stardew Valley, ma con un tocco tutto particolare: il protagonista è la celebre rana delle previsioni meteo di Google. Scopriamo come accedervi e cosa ci aspetta.

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Come giocare a Froggy’s World: un tap sulla ricerca meteo

Non serve cercare l’app sullo store: per iniziare a giocare, basta cercare la parola “meteo” su Google dal vostro smartphone. Nella scheda informativa che appare, in alto a destra, troverete un nuovo pulsante “play” che vi porterà direttamente nel mondo di Froggy. Esiste anche un link diretto (share.google/refnf9gUiPMARpgJO), ma il gioco funziona solo su dispositivi mobili, non su desktop.

Una volta dentro, vi troverete ad aiutare l’iconica rana del meteo di Google (chiamata affettuosamente Froggy) a sistemare la sua nuova casa: un fungo, già apparso sui Nest Hub e altri smart display. L’idea è semplice ma accattivante: abbellire l’ambiente circostante, proprio come nei migliori simulatori di vita.

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Meccaniche di gioco: token, meteo reale e decorazioni

Il gameplay si basa su tocchi rapidi sullo schermo: dovrete estirpare erbacce e raccogliere gettoni speciali. La particolarità è che i token cambiano tipo in base al meteo reale: giorno, notte, pioggia e neve. Questi gettoni possono essere scambiati con semi e oggetti decorativi (lampioni, statue e altro) che pianterete per rendere più vivace l’ambiente. Attenzione: il processo richiede qualche giorno reale, quindi non aspettatevi risultati immediati.

Oltre a Froggy, incontrerete altri personaggi: toccandoli, potrete leggere dialoghi simpatici. Tra questi spicca Stash, un procione addetto al riciclaggio che è semplicemente adorabile (un dettaglio che da solo vale una sessione di gioco).

L’interfaccia è pulita: nell’angolo in alto a sinistra vedete la temperatura attuale, le condizioni del vento e il contatore dei token. Dal menu delle impostazioni potete cambiare account Google (i progressi si salvano tra le sessioni), regolare la musica di sottofondo e gli effetti sonori, oppure resettare tutto con “delete my data”.

Il contesto: Froggy torna a casa (e Google punta sui cozy game)

Froggy non è una novità: era la mascotte dell’app meteo di Google, apparsa in vari Doodle, ma era stata rimossa quando “canonicamente” è andata in vacanza dopo anni di lavoro. Ora è tornata come protagonista di questo gioco, e la scelta ha un senso: il genere dei cozy game (giochi rilassanti e creativi) è in forte crescita, e Google vuole inserirsi con un’esperienza leggera, accessibile a tutti.