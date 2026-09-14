Healthee, l’applicazione open source dedicata alla gestione e all’analisi dei dati raccolti da Amazfit Helio Strap, è stata completamente ricostruita con un importante aggiornamento che introduce una nuova interfaccia, un backend riprogettato da zero e una serie di strumenti pensati per trasformare i dati raccolti dal cinturino in informazioni più comprensibili.

Il progetto punta soprattutto sulla trasparenza: l’app raccoglie i dati dal dispositivo, li analizza attraverso metodi basati sulla ricerca scientifica e permette di visualizzare gratuitamente l’intera cronologia; a pagamento invece rimane il servizio di coaching basato sull’intelligenza artificiale.

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Healthee cambia completamente con il nuovo aggiornamento

Il nuovo Healthee (Helio Companion) rappresenta una versione completamente ricostruita dell’applicazione, lo sviluppatore ha riprogettato l’interfaccia, ricostruito il backend da zero e migliorato il sistema di sincronizzazione, con l’obbiettivo di rendere l’esperienza più affidabile quando si lavora con i dati reali provenienti dal cinturino.

Uno degli elementi più interessanti è proprio il modo in cui Healthee gestisce questi dati. L’app raccoglie tramite Bluetooth Low Energy i segnali emessi dal dispositivo, tra cui frequenza cardiaca, passi, variabilità della frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, livello di stress, temperatura cutanea e frequenza respiratoria. Vengono inoltre gestite le sessioni di sonno e i riepiloghi degli allenamenti. Il progetto utilizza un client Huami/ZeppOS ottenuto tramite reverse engineering per comunicare con il dispositivo.

A partire da queste informazioni, Healthee costruisce poi diversi indicatori, cercando di distinguere ciò che è supportato dalla ricerca scientifica da ciò che invece non dispone di prove sufficienti. Tra le analisi troviamo la frequenza cardiaca a riposo, la variabilità della frequenza cardiaca notturna, una stima del VO₂max, l’attività fisica di intensità moderata-vigorosa, il carico cardio e lo sforzo.

L’app include inoltre un’analisi del sonno su quattro dimensioni, la regolarità del sonno attraverso Philips SRI, una stima del bisogno e del debito di sonno, un punteggio di recupero e una stima dell’età biologica basata sul modello di Gompertz.

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Tutti i dati restano gratuiti, mentre il coach IA è opzionale

Uno degli aspetti su cui il progetto insiste maggiormente è la distinzione tra tracciamento e coaching. Tutti i dati raccolti, i grafici, la cronologia e le analisi rimangono infatti gratuiti, non è quindi necessario sottoscrivere un abbonamento per consultare le proprie informazioni o ricevere gli avvisi di sicurezza.

Tra le funzioni disponibili gratuitamente troviamo i parametri di riferimento personali, gli avvisi quando qualcosa si discosta dai valori abituali, il punteggio di recupero, la prontezza operativa, le attività, gli allenamenti e i percorsi GPS; sono inoltre presenti un sistema di allerta precoce in caso di possibile malessere e un’indicazione relativa al livello di sicurezza associato ai singoli dati.

Healthee utilizza inoltre parametri personali costruiti sulla base della mediana e della MAD e strumenti statistici per individuare anomalie e correlazioni. È presente anche un metodo personale per individuare una possibile soglia di assunzione di caffeina e alcool.

Il nuovo aggiornamento introduce poi un coach per la salute basato sull’intelligenza artificiale. Il sistema dovrebbe analizzare i dati dell’utente e fornire approfondimenti e suggerimenti quotidiani, cercando però di mantenere un approccio particolarmente prudente: le indicazioni devono essere supportate dal corpus di ricerca utilizzato dal progetto oppure dichiarare esplicitamente quando non esistono prove sufficienti.

Il piano a pagamento comprende 20 domande al coach ogni 30 giorni, oltre ad azioni quotidiane, suggerimenti e schede informative dedicate a sonno, attività e allenamenti. Il progetto prevede anche ulteriori funzioni, come sfide e programmi personalizzati e un coach capace di ricordare gli obbiettivi dell’utente, ma queste caratteristiche risultano al momento ancora in fase di progettazione.

Healtee costa meno di WHOOP e Oura

Il modello economico è uno degli aspetti più interessanti del progetto, l’intero sistema di tracciamento è gratuito e l’utente mantiene il controllo sui propri dati, mentre il pagamento è richiesto esclusivamente per il servizio di coaching.

Il piano mensile costa 7,99 dollari, quello annuale 79 dollari, mentre il piano Fondatori, riservato ai primi 100 utenti, costa 69 dollari all’anno e mantiene il vecchio prezzo per tutta la permanenza del servizio.

Per mettere questi prezzi nel contesto del mercato, lo sviluppatore fa un confronto diretto con due servizi molto conosciuti nel settore del monitoraggio della salute. WHOOP richiede 199 dollari all’anno prima ancora di permettere all’utente di visualizzare i propri dati, mentre le analisi complete di Oura costano 69,99 dollari all’anno, a cui va aggiunto l’acquisto dell’anello.

La proposta di Healthee è quindi piuttosto diversa: con 79 dollari all’anno si paga il coaching, mentre il monitoraggio, la visualizzazione dei dati e le relative analisi restano gratuiti, anche senza abbonamento; è proprio questa distinzione a rappresentare uno dei punti su cui il progetto cerca di differenziarsi rispetto ai modelli più tradizionali basati su dispositivo e abbonamento.

Healthee è open source e punta sulla proprietà dei dati

Un altro elemento centrale della nuova versione è la natura open source e auto-gestibile del progetto. L’utente mantiene il controllo sui propri dati e può utilizzare gratuitamente il sistema di tracciamento, senza dover necessariamente dipendere da un servizio in abbonamento per accedere alla propria cronologia.

Per chi non vuole occuparsi direttamente dell’installazione e della gestione, lo sviluppatore sta inoltre lavorando a una piattaforma ospitata che dovrebbe semplificare l’accesso al servizio.

Healthee si presenta quindi come un’alternativa interessante per chi possiede un Amazfit Helio Strap e vuole avere un controllo più approfondito sui dati raccolti dal dispositivo, senza dover necessariamente pagare per poterli semplicemente visualizzare.

Come sempre, resta importante ricordare che le analisi e le stime fornite da un’app di questo tipo non devono essere confuse con una diagnosi medica: Healthee nasce per interpretare i dati provenienti dal dispositivo e fornire informazioni e indicazioni basate sui dati disponibili.