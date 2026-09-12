Perché spendere quasi 700 euro per uno smartphone con fotocamera ZEISS quando vivo V70 5G raggiunge oggi il suo minimo storico su Amazon? Il dispositivo, erede diretto del apprezzato V50, ha visto il proprio prezzo scendere in modo significativo rispetto al listino ufficiale, trasformando un già interessante mid-range fotografico in un vero affare. Con 8GB di RAM, 256GB di storage e un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con ZEISS, il V70 punta dritto al pubblico che ama i ritratti a distanza e la fotografia di eventi live. Vediamo come questa offerta renda il dispositivo ancora più conveniente.

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Vivo V70 5G, l’occhio ZEISS che non ti aspetti

Il punto di forza di vivo V70 5G resta il sistema fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS, una rarità in questa fascia di prezzo. La fotocamera principale OIS ZEISS da 50 MP (f/1,88) si affianca a un super teleobiettivo ZEISS da 50 MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 10x, grazie a un sensore periscopico Sony IMX882. Completano il comparto un ultra-grandangolare da 8 MP (115°) e una fotocamera anteriore da 50 MP, ideale per selfie di gruppo. La Modalità Palco AI rende il dispositivo particolarmente indicato per chi ama immortalare concerti ed eventi dal vivo.

Sul fronte estetico, il display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate 120Hz garantisce colori vividi e neri profondi, il tutto racchiuso in una struttura in alluminio aerospaziale spessa appena 7,40 mm e leggera 187 grammi. A muovere tutto ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, mentre la batteria BlueVolt da 5400mAh con ricarica rapida a 90W garantisce un’autonomia notevole nonostante il corpo sottile.

Non manca l’attenzione alla sicurezza e alla longevità: sensore di impronte 3D ultrasonico sotto il display, certificazioni IP68/IP69 contro acqua e polvere, e ben 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti da vivo con OriginOS 6 basato su Android 16.

Il minimo storico che aspettavate

Il prezzo di listino di vivo V70 5G (8GB+256GB) è di 649€, ma su Amazon il prezzo è sceso a 461,70€, il valore più basso mai registrato per questo modello. Parliamo di uno sconto del 28%, pari a un risparmio concreto di quasi 190 euro. Un’occasione da cogliere al volo per chi cercava uno smartphone con fotocamera ZEISS e teleobiettivo dedicato senza svuotare il portafoglio. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, ma la disponibilità a questo prezzo potrebbe essere limitata nel tempo.

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