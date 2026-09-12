Quando un pieghevole Ultra arriva a costare meno della versione standard, qualcosa di interessante sta succedendo. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB approda su Amazon a un prezzo che ribalta le gerarchie della gamma: il modello di punta, quello con schermo più grande, batteria maggiorata e fotocamere superiori, si trova oggi a un costo inferiore rispetto al Fold8 “wide”. Una situazione poco comune nel mondo degli smartphone flagship, dove solitamente le versioni Ultra costano sempre di più. Vediamo come stanno realmente le cose e cosa offre questo pieghevole al vertice della categoria.
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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, il pieghevole che spinge oltre i limiti
Presentato lo scorso 22 luglio 2026, Galaxy Z Fold8 Ultra segna un’introduzione storica per Samsung: è la prima volta che il nome Ultra compare in un dispositivo pieghevole. Il risultato è un erede diretto di Z Fold7 che alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni.
Il cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, processore custom abbinato in questa configurazione a 12GB di RAM e 256GB di storage. Aprendo il dispositivo si scopre un display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con risoluzione 2.504 × 2.256 pixel e refresh rate adattivo fino a 120Hz, mentre il display esterno da 6,5″ garantisce piena operatività anche a libro chiuso.
Tra le specifiche più rilevanti:
- Telaio in Flex Titanium con cerniera ridisegnata, per soli 4,1 mm di spessore da aperto
- Batteria da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0, la stessa capacità del Galaxy S26 Ultra
- Comparto fotografico con sensore principale da 200MP, teleobiettivo 3x e ultra-grandangolare da 50MP (quattro volte il dettaglio rispetto al modello precedente)
- Funzione Side-by-Side Multi Window per lavorare con tre app contemporaneamente
- Galaxy AI potenziata dall’integrazione con Gemini Intelligence
La colorazione Violet Shadow aggiunge un tocco di eleganza discreta: un viola profondo con sfumature grigie che cambia carattere a seconda della luce, considerato da molti recensori la tonalità “hero” della gamma.
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Fold8 Ultra, l’offerta che ribalta le gerarchie
Il prezzo di listino di Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB è di 2.299€. Su Amazon lo si trova oggi a 1.799€, con un risparmio diretto di 500€ pari a circa il 22% di sconto.
Per chi cerca più spazio, sono disponibili anche le altre configurazioni in offerta:
- 512GB: 1.999€ invece di 2.499€
- 1TB: 2.399€ invece di 2.899€
Tutte le varianti sono acquistabili direttamente su Amazon nella colorazione Violet Shadow.
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