Quando un pieghevole Ultra arriva a costare meno della versione standard, qualcosa di interessante sta succedendo. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB approda su Amazon a un prezzo che ribalta le gerarchie della gamma: il modello di punta, quello con schermo più grande, batteria maggiorata e fotocamere superiori, si trova oggi a un costo inferiore rispetto al Fold8 “wide”. Una situazione poco comune nel mondo degli smartphone flagship, dove solitamente le versioni Ultra costano sempre di più. Vediamo come stanno realmente le cose e cosa offre questo pieghevole al vertice della categoria.

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, il pieghevole che spinge oltre i limiti

Presentato lo scorso 22 luglio 2026, Galaxy Z Fold8 Ultra segna un’introduzione storica per Samsung: è la prima volta che il nome Ultra compare in un dispositivo pieghevole. Il risultato è un erede diretto di Z Fold7 che alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

Il cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, processore custom abbinato in questa configurazione a 12GB di RAM e 256GB di storage. Aprendo il dispositivo si scopre un display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con risoluzione 2.504 × 2.256 pixel e refresh rate adattivo fino a 120Hz, mentre il display esterno da 6,5″ garantisce piena operatività anche a libro chiuso.

Tra le specifiche più rilevanti:

Telaio in Flex Titanium con cerniera ridisegnata, per soli 4,1 mm di spessore da aperto

con cerniera ridisegnata, per soli di spessore da aperto Batteria da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0, la stessa capacità del Galaxy S26 Ultra

con Super Fast Charging 2.0, la stessa capacità del Galaxy S26 Ultra Comparto fotografico con sensore principale da 200MP , teleobiettivo 3x e ultra-grandangolare da 50MP (quattro volte il dettaglio rispetto al modello precedente)

, teleobiettivo 3x e ultra-grandangolare da 50MP (quattro volte il dettaglio rispetto al modello precedente) Funzione Side-by-Side Multi Window per lavorare con tre app contemporaneamente

Galaxy AI potenziata dall’integrazione con Gemini Intelligence

La colorazione Violet Shadow aggiunge un tocco di eleganza discreta: un viola profondo con sfumature grigie che cambia carattere a seconda della luce, considerato da molti recensori la tonalità “hero” della gamma.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

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Fold8 Ultra, l’offerta che ribalta le gerarchie

Il prezzo di listino di Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB è di 2.299€. Su Amazon lo si trova oggi a 1.799€, con un risparmio diretto di 500€ pari a circa il 22% di sconto.

Per chi cerca più spazio, sono disponibili anche le altre configurazioni in offerta:

512GB : 1.999€ invece di 2.499€

: 1.999€ invece di 2.499€ 1TB: 2.399€ invece di 2.899€

Tutte le varianti sono acquistabili direttamente su Amazon nella colorazione Violet Shadow.

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