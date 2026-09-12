Il segmento dei pieghevoli d’élite registra un terremoto di prezzi su Amazon che farà la felicità di chi punta al vertice assoluto della produttività mobile. Il ricercatissimo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra crolla infatti al suo minimo storico assoluto, con un taglio netto di ben 500 euro su tutte le configurazioni di memoria: dai 256GB di partenza fino al massiccio taglio da 1TB, tutti rigorosamente in Versione Italiana nell’esclusiva colorazione Violet Shadow. Con un’ingegneria che assottiglia ulteriormente cerniera e profilo della scocca, schermi Dynamic AMOLED 2X ancora più luminosi e la suite Galaxy AI integrata al massimo livello, l’ammiraglia pieghevole di Samsung diventa finalmente più avvicinabile. Analizziamo le caratteristiche chiave e i dettagli della promozione.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: L’apice della produttività pieghevole

La variante Ultra della linea Z Fold ridefinisce lo standard dei foldable professionali, eliminando ogni compromesso tra portabilità e area di lavoro visiva.

Design Ultra Sottile e Cerniera FlexHinge Avanzata: Profilo ridotto all’osso e piega centrale praticamente invisibile, con una scocca rinforzata in Armor Aluminum e titanio, completata dalla certificazione contro acqua e polvere IP48.

Profilo ridotto all’osso e piega centrale praticamente invisibile, con una scocca rinforzata in Armor Aluminum e titanio, completata dalla certificazione contro acqua e polvere IP48. Doppio Display Dynamic AMOLED 2X a 120Hz: Ampio schermo esterno per l’uso quotidiano a una mano e monumentale pannello interno pieghevole con supporto S Pen, luminosità di picco fino a 3.000 nit e trattamento antiriflesso d’avanguardia per lavorare sotto la luce diretta del sole.

Ampio schermo esterno per l’uso quotidiano a una mano e monumentale pannello interno pieghevole con supporto S Pen, luminosità di picco fino a 3.000 nit e trattamento antiriflesso d’avanguardia per lavorare sotto la luce diretta del sole. Prestazioni da Benchmark con Snapdragon for Galaxy: Piattaforma hardware su misura ottimizzata per il multitasking a tre finestre, Samsung DeX wireless e l’elaborazione istantanea delle funzioni di intelligenza artificiale generativa on-device.

Piattaforma hardware su misura ottimizzata per il multitasking a tre finestre, Samsung DeX wireless e l’elaborazione istantanea delle funzioni di intelligenza artificiale generativa on-device. Comparto Fotografico Professionale: Sensore principale da 200 Megapixel affiancato da ottiche periscopiche dedicate e algoritmi Nightography perfezionati per scatti e riprese di qualità cinematografica.

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Tutti i Tagli di Memoria a -500€: Quale Versione Scegliere?

Il ribasso omogeneo di mezzo migliaio di euro consente di scegliere il quantitativo di storage ideale per le proprie esigenze di archiviazione:

1. Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB a 1.799,00€ (invece di 2.299,00€)

Rappresenta la porta d’accesso alla serie Ultra al prezzo più basso mai registrato su Amazon. È il compromesso perfetto per chi gestisce gran parte dei propri documenti in cloud e vuole massimizzare il risparmio economico.

2. Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB a 1.999,00€ (invece di 2.499,00€)

Scende sotto la soglia psicologica dei duemila euro la variante da mezzo terabyte, perfetta per installare app pesanti, suite da ufficio e conservare intere librerie multimediali senza pensieri.

3. Galaxy Z Fold8 Ultra 1TB a 2.399,00€ (invece di 2.899,00€)

La configurazione definitiva per content creator, sviluppatori e professionisti che registrano video in 8K e necessitano di uno spazio d’archiviazione sterminato direttamente sul dispositivo.

Avviso sui prezzi e disponibilità: I dispositivi pieghevoli di fascia Ultra a disponibilità diretta Amazon subiscono rapide variazioni di prezzo e veloci esaurimenti di scorte. Se a carrello non compare il prezzo indicato, significa che il lotto promozionale è terminato. Monitorate costantemente i nostri canali Telegram per essere avvisati non appena le unità torneranno disponibili!

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Riepilogo Offerte Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra su Amazon

Di seguito i collegamenti diretti per approfittare del minimo storico con spedizione Prime garantita:

Poter acquistare il punto di riferimento assoluto dei pieghevoli con uno sconto secco di 500 euro sul listino ufficiale rende questa promozione su Galaxy Z Fold8 Ultra una delle migliori occasioni tecnologiche dell’anno. Trattandosi della colorazione Violet Shadow in Versione Italiana, vi consigliamo di bloccare l’ordine prima che le scorte a magazzino vadano definitivamente esaurite.

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