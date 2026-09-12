Il segmento dei pieghevoli d’élite registra un terremoto di prezzi su Amazon che farà la felicità di chi punta al vertice assoluto della produttività mobile. Il ricercatissimo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra crolla infatti al suo minimo storico assoluto, con un taglio netto di ben 500 euro su tutte le configurazioni di memoria: dai 256GB di partenza fino al massiccio taglio da 1TB, tutti rigorosamente in Versione Italiana nell’esclusiva colorazione Violet Shadow. Con un’ingegneria che assottiglia ulteriormente cerniera e profilo della scocca, schermi Dynamic AMOLED 2X ancora più luminosi e la suite Galaxy AI integrata al massimo livello, l’ammiraglia pieghevole di Samsung diventa finalmente più avvicinabile. Analizziamo le caratteristiche chiave e i dettagli della promozione.
Indice:
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 256GB, Violet Shadow [Versione Italiana] in offerta a 1799 euro invece di 2299 euro su Amazon
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 512GB, Violet Shadow [Versione Italiana] in offerta a 1999 euro invece di 2499 euro su Amazon
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 1TB, Violet Shadow [Versione Italiana] in offerta a 2399 euro invece di 2899 euro su Amazon
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: L’apice della produttività pieghevole
La variante Ultra della linea Z Fold ridefinisce lo standard dei foldable professionali, eliminando ogni compromesso tra portabilità e area di lavoro visiva.
- Design Ultra Sottile e Cerniera FlexHinge Avanzata: Profilo ridotto all’osso e piega centrale praticamente invisibile, con una scocca rinforzata in Armor Aluminum e titanio, completata dalla certificazione contro acqua e polvere IP48.
- Doppio Display Dynamic AMOLED 2X a 120Hz: Ampio schermo esterno per l’uso quotidiano a una mano e monumentale pannello interno pieghevole con supporto S Pen, luminosità di picco fino a 3.000 nit e trattamento antiriflesso d’avanguardia per lavorare sotto la luce diretta del sole.
- Prestazioni da Benchmark con Snapdragon for Galaxy: Piattaforma hardware su misura ottimizzata per il multitasking a tre finestre, Samsung DeX wireless e l’elaborazione istantanea delle funzioni di intelligenza artificiale generativa on-device.
- Comparto Fotografico Professionale: Sensore principale da 200 Megapixel affiancato da ottiche periscopiche dedicate e algoritmi Nightography perfezionati per scatti e riprese di qualità cinematografica.
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Tutti i Tagli di Memoria a -500€: Quale Versione Scegliere?
Il ribasso omogeneo di mezzo migliaio di euro consente di scegliere il quantitativo di storage ideale per le proprie esigenze di archiviazione:
1. Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB a 1.799,00€ (invece di 2.299,00€)
Rappresenta la porta d’accesso alla serie Ultra al prezzo più basso mai registrato su Amazon. È il compromesso perfetto per chi gestisce gran parte dei propri documenti in cloud e vuole massimizzare il risparmio economico.
2. Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB a 1.999,00€ (invece di 2.499,00€)
Scende sotto la soglia psicologica dei duemila euro la variante da mezzo terabyte, perfetta per installare app pesanti, suite da ufficio e conservare intere librerie multimediali senza pensieri.
3. Galaxy Z Fold8 Ultra 1TB a 2.399,00€ (invece di 2.899,00€)
La configurazione definitiva per content creator, sviluppatori e professionisti che registrano video in 8K e necessitano di uno spazio d’archiviazione sterminato direttamente sul dispositivo.
Avviso sui prezzi e disponibilità: I dispositivi pieghevoli di fascia Ultra a disponibilità diretta Amazon subiscono rapide variazioni di prezzo e veloci esaurimenti di scorte. Se a carrello non compare il prezzo indicato, significa che il lotto promozionale è terminato. Monitorate costantemente i nostri canali Telegram per essere avvisati non appena le unità torneranno disponibili!
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Riepilogo Offerte Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra su Amazon
Di seguito i collegamenti diretti per approfittare del minimo storico con spedizione Prime garantita:
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- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 1TB, Violet Shadow [Versione Italiana] in offerta a 2399 euro invece di 2899 euro su Amazon
Poter acquistare il punto di riferimento assoluto dei pieghevoli con uno sconto secco di 500 euro sul listino ufficiale rende questa promozione su Galaxy Z Fold8 Ultra una delle migliori occasioni tecnologiche dell’anno. Trattandosi della colorazione Violet Shadow in Versione Italiana, vi consigliamo di bloccare l’ordine prima che le scorte a magazzino vadano definitivamente esaurite.
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