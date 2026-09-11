Samsung continua a espandere il proprio catalogo audio e un nuovo leak getta luce su quella che potrebbe rivelarsi la sua proposta più sportiva di sempre. Stiamo parlando degli auricolari con design a gancio auricolare, identificati dal numero di modello SM-R545 e dal nome in codice T1, già emersi in passato come Galaxy Buds Canal 5. Le informazioni, trovate all’interno di un file APK non specificato, aggiungono tasselli importanti a un puzzle che sembra sempre più vicino alla definizione.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Un design pensato per chi si allena

I render in linea mostrano una struttura che avvolge l’orecchio, con ganci piatti abbinati a un auricolare che si inserisce nel canale uditivo. Si tratta di un layout già visto in molti auricolari fitness sul mercato, ma che finora Samsung non aveva mai adottato in modo così netto. L’obiettivo è chiaro: garantire una vestibilità bloccata che tenga gli auricolari al loro posto durante una corsa o una sessione in palestra, senza il timore che cadano a ogni movimento brusco.

Resta da capire se i gommini formeranno una chiusura completa, con un maggiore isolamento acustico, oppure parziale, favorendo un suono più aperto e arioso. Secondo le indiscrezioni riportate da Android Central, questi auricolari si avvicinerebbero agli stili open-ear tradizionali, convogliando il suono nelle orecchie ma lasciando aperto il canale uditivo. Una scelta che piacerà a chi vuole restare consapevole di ciò che accade intorno, anche mentre si allena.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Fit test e gesture personalizzabili

Il codice contenuto nell’APK non si limita all’aspetto esteriore. Emergono infatti riferimenti a un Earbud Fit Test, uno strumento che dovrebbe aiutare a verificare la tenuta degli auricolari e la qualità del posizionamento. Ma la parte più interessante riguarda le gesture: sono previsti comandi touch-and-hold mappati in modo indipendente per ciascun auricolare.

Di default, tenere premuto l’auricolare sinistro abbassa il volume, mentre la stessa operazione sul destro lo alza. Non solo: potrete configurare questi gesti per rifiutare le chiamate in arrivo, scorrere tra le modalità di controllo del rumore oppure attivare gli assistenti vocali come Gemini e Bixby. Le stringhe dell’app fanno riferimento anche a un menu di “Advanced quality options”, anche se al momento non è chiaro quali codec supporteranno i T1. Un dettaglio non da poco per chi presta attenzione alla qualità della riproduzione.

Batteria e specifiche attese

Sul fronte dell’autonomia, il leak rivela capacità tutto sommato nella norma: 63mAh per singolo auricolare e ben 595mAh nella custodia di ricarica. Un valore, quest’ultimo, piuttosto generoso e che lascia ben sperare in termini di ricariche extra durante la giornata. Le indiscrezioni provenienti da Android Central aggiungono altri tasselli, come la ricarica USB-C, la resistenza ad acqua e polvere e, possibilmente, la cancellazione attiva del rumore.

Va detto che nome definitivo del prodotto, prezzo, data di lancio e specifiche audio complete restano ancora avvolti nel mistero. Nessuna delle fonti consultate riporta cifre per il mercato italiano o in euro, semplicemente perché Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente nulla.

Quello che appare evidente, però, è la strategia dell’azienda coreana. Tra auricolari in-ear classici, modelli open clip come i Galaxy Buds On e ora un form factor a gancio sopra l’orecchio, Samsung sta cercando di coprire scenari d’ascolto molto diversi tra loro. Con i prossimi Buds On soddisferà chi preferisce la consapevolezza ambientale all’isolamento, mentre i T1 sembrano ritagliarsi uno spazio preciso per chi vuole auricolari che non si muovano durante l’attività fisica, senza dover per forza uscire dall’ecosistema Galaxy.