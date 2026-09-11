Il weekend è ormai arrivato, e in casa MediaWorld prende il via una nuova promozione NO IVA: dall’11 al 13 settembre 2026 è possibile approfittare dello scorporo dell’IVA su tantissimi prodotti tech, compresi smartphone e tablet Android. Andiamo a scoprire insieme le offerte migliori da sfruttare in queste ore.

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Le offerte Android del NO IVA MediaWorld valide fino al 13 settembre 2026

La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è disponibile fino al 13 settembre 2026 e coinvolge un’ampia selezione di prodotti, tra cui smartphone, tablet e altra tecnologia. La promozione permette di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, è previsto uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già molto ribassati.

L’offerta MediaWorld è valida solo per chi possiede la carta MediaWorld Club associata al profilo, come già avvenuto in passato: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.

I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA con MW Club sono parecchi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda smartphone e tablet Android. Vi segnaliamo che alcune risultano compatibili con la supervalutazione dell’usato: le più allettanti riguardano in particolare Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, modelli che possono contare su una supervalutazione fino a 700 euro.

Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Offerte smartphone Android con NO IVA MediaWorld

Offerte tablet Android con NO IVA MediaWorld

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al nuovo NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non tentannate troppo: l’iniziativa è valida solo fino a domenica 13 settembre 2026 e le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero terminare anche prima.