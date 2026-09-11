A inizio giugno Instagram ha rilasciato un aggiornamento che ha permesso a tutti gli utenti di riordinare manualmente i contenuti della griglia del proprio profilo, superando finalmente il vincolo dell’ordine cronologico inverso che caratterizzava il social da sempre. Ora Instagram torna a mettere mano a questa sezione, introducendo la possibilità di portare sulla griglia principale anche i contenuti pubblicati da altri utenti in cui semplicemente si è stati taggati.

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Come funziona la nuova funzione

Fino a oggi i post in cui un utente veniva taggato restavano confinati nella scheda Tag del profilo, separata dalla griglia principale e meno visibile a chi visita la pagina. Con l’aggiornamento (che è in fase di distribuzione da parte di Instagram) chiunque può scegliere di promuovere uno di quei contenuti sulla propria griglia, senza che il post originale venga eliminato o duplicato.

Ci sono più modi per farlo. Si può intervenire direttamente dalla notifica ricevuta via messaggio privato quando si viene taggati, oppure dal menu con i tre puntini presente sul post stesso, oppure ancora tenendo premuto su un contenuto all’interno della scheda Tag. Una volta aggiunto, il post compare nella griglia in ordine cronologico inverso, ma può essere riorganizzato liberamente sfruttando proprio la funzione di riordino introdotta a giugno. La rimozione, se si cambia idea, è altrettanto semplice e non comporta la cancellazione del post dalla scheda Tag.

Instagram ha precisato che la visibilità di un post aggiunto alla griglia dipende comunque dalle impostazioni sulla privacy sia dell’account che lo visualizza sia di quello che ha pubblicato originariamente il contenuto. L’aggiornamento, quindi, non cambia le regole di accesso già esistenti. Per i creator la funzione offre un modo alternativo per mostrare sul proprio profilo i post in cui compaiono senza doverli ripubblicare o ricorrere all’opzione per invitare collaboratori, mentre per i marchi che coinvolgono più creator in una stessa campagna potrebbe semplificare la messa in evidenza dei contenuti taggati.