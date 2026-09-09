A circa un mese da quanto svelato durante la presentazione di Robot Phone, HONOR condivide ulteriori anticipazioni sulla serie HONOR Magic9, attesa proprio in questo mese di settembre. Il produttore ha infatti condiviso un video teaser che ci mostra il design di quello che dovrebbe essere HONOR Magic9 Pro (Max), ossia il modello di punta, e persino un nuovo accessorio fotografico. Inoltre, spunta un video hands-on che pare ritrarre lo stesso smartphone, sempre nella particolare colorazione verde. Andiamo a scoprire tutto.

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Ecco il design ufficiale della serie HONOR Magic9

HONOR conferma il lancio della serie Magic9 per il 28 settembre 2026: mancano dunque meno di tre settimane all’evento, durante il quale conosceremo finalmente tutti i dettagli dei nuovi smartphone di punta del produttore. Nell’attesa, la stessa casa cinese ha condiviso un video teaser riguardante la serie Magic9: non viene citato esplicitamente quale sia modello, ma immaginiamo si tratti di HONOR Magic9 Pro (o Magic9 Pro Max, vista l’incertezza che ancora aleggia sulle nomenclature).

Nel breve filmato possiamo iniziare a scoprire ufficialmente il design dei nuovi componenti della gamma HONOR, nella particolare colorazione “Moss Green“. Viene mostrata solo la parte posteriore, dove spicca una disposizione particolare delle fotocamere: troviamo un modulo rettangolare sporgente che occupa tutta la parte superiore dello smartphone, al cui interno spicca un grande “oblò” altrettanto sporgente nella parte sinistra, che integra il teleobiettivo, il flash LED e il logo ARRI (noto gruppo tedesco specializzato in attrezzature professionali per il cinema), accompagnato da altri due obiettivi sporgenti più piccoli spostato sul lato destro.

Sull’anello con motivo a griglia intorno all’oblò possiamo leggere 200 MP, ma anche “1/1.28 3° OIS 1:1.57”, che indicano dimensione del sensore, stabilizzazione ottica dell’immagine (“3°” indica la massima ampiezza d’angolo di vibrazione che il sistema meccanico è in grado di compensare) e un’apertura focale f/1.57. In base a quanto pubblicato da HONOR nelle immagini teaser qui sotto, che parla delle altre fotocamere, queste indicazioni si riferiscono al sensore principale:

sensore principale da 200 MP da 1/1,28″ con apertura f/1.57

teleobiettivo da 200 MP da 1/1,4″ con apertura f/2.6

Sembra che HONOR voglia puntare molto sul comparto fotografico dei suoi nuovi flagship, anche per quanto riguarda la cattura delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione e a distanza. Accanto allo smartphone troviamo infatti un Photography Master Kit con due accessori dedicati. L’accessorio principale è un teleconvertitore da 500 mm, pensato per avvicinare ulteriormente i soggetti distanti all’interno dell’inquadratura. Il secondo è invece un teleobiettivo da 200 mm, più compatto e leggero (88 g e 81 mm di lunghezza). Entrambi sono progettati per completare il sistema fotografico dello smartphone.

Infine, possiamo dare un’occhiata anche a un video hands-on che ritrae il presunto HONOR Magic9 Pro. Lo smartphone viene mostrato nella stessa colorazione verde di cui sopra: questa volta possiamo dare un’occhiata anche alla parte frontale, caratterizzata da uno schermo con bordi molto sottili su tutti i lati e interrotto da un foro ovale per quella che sembra una doppia fotocamera (sblocco facciale 3D?). Oltre a tasto di accensione e spegnimento e bilanciere del volume, sul lato destro fa capolino un altro pulsante, presumibilmente con la stessa funzione vista sul predecessore HONOR Magic8 Pro (AI Button). Anche sul lato sinistro si intravede un pulsante, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.

La serie HONOR Magic9 sarà presentata il 28 settembre 2026. Vi piace quanto visto qui sopra o preferite il design del modello di punta attuale?