Il Galaxy A07 4G è il telefono Android economico più venduto del 2026, ma il recente aggiornamento a One UI 8.5 sta trasformando l’esperienza d’uso in un incubo per molti proprietari. Mentre il modello 5G sembra aver ricevuto le correzioni necessarie, la variante 4G continua a soffrire. Vediamo cosa sta emergendo dalle segnalazioni.

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Cosa sta succedendo dopo l’ultimo aggiornamento

Dopo l’installazione di One UI 8.5, numerosi possessori del Galaxy A07 4G hanno iniziato a lamentare lag persistenti e blocchi del touchscreen. Le segnalazioni, diffuse su Reddit, Facebook e sui forum ufficiali Samsung, descrivono uno stuttering generalizzato durante lo scorrimento delle app e un input tattile che a volte si blocca di colpo o impiega un tempo insolitamente lungo per registrare i comandi. Alcuni utenti riportano anche cali del refresh rate e problemi di autonomia della batteria.

I tentativi di risoluzione temporanei confermano la natura software del problema. Un proprietario riferisce che bloccare e sbloccare il telefono ripristina la normale risposta al tocco, ma il difetto si ripresenta dopo poco. Un altro racconta che nemmeno un ripristino di fabbrica ha risolto la situazione. C’è anche chi ha segnalato il caso al supporto Samsung allegando video e log di sistema: l’azienda ha suggerito i classici passaggi di troubleshooting, ma l’utente aveva già provato tutto, inclusa la Safe Mode e il ripristino delle impostazioni, senza successo. Un ulteriore bug segnalato riguarda la ricarica: il display mostra “Ricarica rapida” ma il telefono carica solo a velocità standard.

Non tutti i report partono dallo stesso aggiornamento. Alcuni fanno risalire il lag già a One UI 8, mentre la maggior parte delle lamentele più recenti è comparsa dopo One UI 8.5. La cosa interessante è che problemi simili sono stati segnalati anche su altri dispositivi della serie Galaxy A0, il che suggerisce qualcosa di più sistemico nel software Samsung per la fascia bassa.

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La disparità tra modello 4g e 5g

Il Galaxy A07 5G ha ricevuto due aggiornamenti successivi a One UI 8.5, e l’ultimo prometteva miglioramenti alla stabilità, all’affidabilità e al comportamento generale del dispositivo. Almeno un utente ha confermato che i problemi di touch e lag sembrano risolti. Il modello 4G, invece, ha ricevuto un solo aggiornamento post-One UI 8.5, arrivato a luglio 2026 con la patch di sicurezza di giugno. Il changelog menzionava solo migliorie alla sicurezza, senza alcun fix dichiarato. Questa differenza potrebbe spiegare perché le segnalazioni continuano ad arrivare proprio sulla variante 4G.

Samsung aggiorna entrambe le versioni del Galaxy A07 con cadenza trimestrale, quindi il prossimo rilascio atteso è quello di ottobre, potenzialmente con la patch di settembre 2026. Potrebbe essere l’occasione per correggere il problema sulla variante 4G, ma per ora Samsung non ha riconosciuto pubblicamente il bug né confermato che un fix sia in arrivo. Abbiamo contattato l’azienda per un commento e aggiorneremo l’articolo se riceveremo una risposta.

Un problema più ampio nella serie a0

La vicenda del Galaxy A07 4G non è isolata. Altri dispositivi economici della serie Galaxy A0 hanno mostrato sintomi simili dopo l’aggiornamento all’ultima versione di One UI, alimentando l’ipotesi di un problema più strutturale nel software Samsung dedicato alla fascia bassa. Per voi che state valutando l’acquisto di uno di questi modelli, o che già lo possedete, la speranza è che il prossimo aggiornamento trimestrale porti finalmente i tanto attesi miglioramenti. Per ora, però, Samsung non ha né riconosciuto il problema né confermato che un fix sia in arrivo. Se state riscontrando questi problemi, potrebbe valere la pena consultare la nostra guida su come resettare un telefono Samsung, anche se come abbiamo visto non sempre risulta risolutivo.