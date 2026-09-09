Se utilizzate Samsung Health e avete meno di 18 anni, sappiate che dalla prossima versione dell’app non potrete più utilizzare alcune funzioni: in particolare stiamo parlando della sezione Together, che permette di sfidare altri utenti e partecipare alle sfide globali.

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Samsung Health taglia fuori i minorenni dalle funzioni Together

Il cambiamento per i minori di 18 anni era stato annunciato da Samsung lo scorso febbraio, ma evidentemente ha richiesto più tempo del previsto. In queste ore il produttore sta diffondendo un nuovo avviso attraverso l’app Samsung Health, che riguarda tutti i Paesi diversi dalla Corea del Sud, e che recita quanto segue:

“Salve, ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti che utilizzano Samsung Health. Desideriamo informarvi di un’imminente modifica al servizio Togetherper gli utenti di età inferiore ai 18 anni il cui Paese in cui sono attivi i servizi è impostato su un Paese diverso dalla Corea. Dettagli della modifica: gli utenti di età inferiore ai 18 anni in Paesi diversi dalla Corea non potranno più utilizzare il servizio Together. Utenti interessati: account di utenti di età inferiore ai 18 anni il cui Paese in cui sono attivi i servizi è impostato su un Paese diverso dalla Corea. Data di entrata in vigore: con l’aggiornamento a Samsung Health v7.1. A causa di questa modifica della politica, l’uso del servizio Together potrebbe essere limitato per gli utenti interessati al fine di rispettare le leggi e le normative locali. In caso di domande relative alle restrizioni del servizio Together sopra descritte, contattateci tramite Impostazioni di Samsung Health > Guida > Contattaci. Continueremo a fare del nostro meglio per fornire sempre servizi migliori. Grazie.“

Come si legge nell’avviso, la limitazione è legata al rispetto delle leggi e delle normative locali.

Samsung Health integra tante funzionalità legate al tracciamento dell’attività fisica e al fitness. Nello specifico, Together è la sezione che aggiunge un elemento di socialità, dove è possibile sfidare altri utenti o gli amici in attività come la corsa e la camminata: vincendo le sfide è possibile salire di livello più rapidamente. Inoltre, è possibile partecipare alle sfide globali, dove utenti di tutto il mondo si affrontano a suon di numero di passi.

Gli utenti con meno di 18 anni non potranno più avere accesso alla sezione Together a partire dalla versione 7.1 dell’app Samsung Health. Attualmente siamo alla release 7.00.6, ma l’aggiornamento dovrebbe arrivare da un momento all’altro: del resto, nonostante il ritardo rispetto a febbraio, il nuovo avviso parla di “imminente modifica“.

Per verificare di disporre della più recente versione di Samsung Health potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store oppure questo link al Galaxy Store (in base a dove l’avete scaricata).