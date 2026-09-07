Perché spendere quasi 600€ per un Mini LED premium quando Xiaomi TV S Mini LED 55 offre 308 zone di dimming, 1200 nits di picco e refresh rate a 144Hz a una cifra decisamente più bassa? Il prezzo di questo smart TV ha subito una discesa importante nelle ultime settimane, avvicinandosi a un vero e proprio minimo storico per questa fascia di prodotto. Chi cercava un pannello QD-Mini LED con supporto Dolby Vision e Atmos senza svuotare il portafoglio, ora ha un motivo concreto per agire. Vediamo insieme tutti i dettagli tecnici e le condizioni di questa promozione lampo.

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Xiaomi TV S Mini LED 55: quando 308 zone fanno la differenza

Il cuore di questo televisore è il pannello QD-Mini LED suddiviso in 308 zone di dimming indipendenti, una tecnologia che permette un controllo granulare della retroilluminazione riducendo drasticamente l’effetto alone tipico dei normali LCD. A questo si abbina una luminosità di picco fino a 1200 nits, capace di restituire neri profondi e highlight brillanti anche in condizioni HDR impegnative.

Sul fronte gaming, la dotazione è di tutto rispetto: doppia porta HDMI 2.1, refresh rate fino a 144Hz (con modalità Game Boost attivabile da menu) e supporto VRR per un input lag ridotto e animazioni fluide, ideale per chi gioca su console next-gen o PC. Il rapporto schermo-corpo del 97,74% regala inoltre un design minimalista perfetto per ambienti moderni.

L’esperienza audiovisiva è completata da:

Filmmaker Mode per rispettare le intenzioni originali del regista

per rispettare le intenzioni originali del regista Dolby Vision IQ , Dolby Atmos e IMAX Enhanced

, e Sistema audio a 4 driver con bassi profondi e acuti nitidi

con bassi profondi e acuti nitidi Sistema operativo Google TV con Chromecast integrato e supporto Apple AirPlay

Le recensioni raccolte su Amazon Italia confermano il buon posizionamento del prodotto: gli utenti parlano di ottima qualità immagine, sonoro potente e un rapporto qualità/prezzo fuori dalla media per questa fascia.

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Sconto importante su xiaomi tv s mini led: ecco l’offerta

Il prezzo di listino di 599€ scende ora a 399€, con un risparmio di 200€ e uno sconto del 33% circa. Una riduzione consistente che porta il televisore in una fascia di prezzo davvero interessante per chi vuole tecnologie premium senza spendere una cifra esagerata.

L’offerta è disponibile su Amazon, con vendita e spedizione gestite direttamente dallo store, garanzia di affidabilità e tempi di consegna rapidi. Vista la storicità dei prezzi di questo modello, che nei mesi precedenti si era mantenuto su valori più alti, questa è una delle occasioni più vantaggiose registrate finora. Considerando la disponibilità limitata tipica di questo tipo di promozioni, meglio non aspettare troppo per approfittarne.

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