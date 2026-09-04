Vi capita di dimenticare di interrompere il periodo di sosta con servizi di parcheggio come EasyPark, di fatto pagando per un posto vuoto? Allora potreste valutare di provare Promemoria parcheggio, un’applicazione che riconosce da sola quando l’auto è partita e ricorda di terminare la sosta con avvisi vocali (e non solo). Vediamo come funziona.

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Come funziona Promemoria parcheggio

Sono sempre di più gli automobilisti che si affidano ad app e servizi come EasyPark o Telepass per il pagamento del parcheggio: evitano di dover cercare il parchimetro più vicino e consentono di effettuare i pagamenti in modo più flessibile. Tra i vantaggi, c’è quello di poter interrompere (o anche prolungare, eventualmente) il periodo di sosta in qualsiasi momento, risparmiando il costo dei minuti impostati inizialmente.

Se vi capita di partire e di dimenticare di chiudere la sosta, Promemoria parcheggio può essere l’app giusta: è in grado di comprendere quando l’auto è effettivamente partita (attraverso la distanza dal posto auto e la rilevazione del movimento a velocità da auto) e ricorda di chiudere la sosta nell’app di parcheggio utilizzata, qualunque essa sia. Da questa settimana, l’app parla sei lingue: ebraico, inglese, tedesco, spagnolo, francese e italiano.

Il promemoria si attiva solo quando la distanza dal posto è sufficiente e quando il telefono si muove a velocità da auto (allontanarsi a piedi non lo attiva). A differenza delle funzioni di stop automatico offerte dai gestori di parcheggio — che funzionano solo all’interno della loro app e di solito richiedono un abbonamento mensile a pagamento — questo promemoria è indipendente: riconosce automaticamente EasyPark, PayByPhone, RingGo, JustPark, Parkster e ParkMobile, e qualsiasi altra app di parcheggio presente sul telefono può essere aggiunta manualmente. Quando lo smartphone è collegato all’auto via Bluetooth, l’avviso può essere riprodotto dagli altoparlanti dell’auto stessa.

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Le funzionalità non sono finite qui: l’app può avvisare prima che scada il tempo di sosta così da evitare di trovare multe al ritorno (utile soprattutto se il pagamento è stato fatto con un normale ticket al parchimetro), e permette di salvare la posizione del parcheggio (solo sul telefono) e scattare una foto dell’auto (utile ad esempio nei parcheggi sotterranei per ricordare piano e zona), che rimane comunque confinata all’interno dell’app.

Dato curioso: l’app è stata creata da Doron Harpaz, ingegnere software in pensione di 78 anni, utilizzando interamente agenti AI, tra codice, test su dispositivo reale, sito web, video, traduzione e registrazioni vocali in sei lingue.

Download Promemoria parcheggio

Promemoria parcheggio è scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e include un periodo di prova di un mese o di 15 soste monitorate (a seconda di cosa arriva prima). Per continuare a utilizzare l’app basta acquistarla al prezzo di 1,09 euro una tantum: niente abbonamenti o addebiti ricorrenti, ma un unico pagamento.

Se volete provarla non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso: