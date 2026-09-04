Il comparto fotografico continua a essere uno dei terreni sui quali i produttori di smartphone Android cercano di distinguersi, ma le novità non sembrano seguire tutte la stessa direzione. Nei prossimi mesi produttori del calibro di OnePlus, Samsung e HONOR lanceranno le loro nuove proposte top di gamma, delle quali cominciano ad emergere in rete le prime indiscrezioni.

Queste informazioni, ovviamente, non sono ancora state confermate ufficialmente e arrivano tutte da leaker più o meno affidabili. Il quadro che emerge, però, è interessante perché mostra tre approcci differenti alla fotografia. OnePlus starebbe preparando un importante salto di qualità per il comparto fotografico del suo prossimo flagship, Samsung potrebbe finalmente aggiornare il teleobiettivo dei modelli base dei prossimi Galaxy S27 e HONOR starebbe sperimentando una soluzione decisamente più insolita per la fotocamera anteriore.

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OnePlus 16 punta forte su risoluzione e fotocamera principale

Partiamo da OnePlus, che con il suo OnePlus 16 potrebbe portare un aggiornamento piuttosto importante del comparto fotografico. Secondo le informazioni condivise dal leaker Digital Chat Station, il nuovo smartphone dovrebbe adottare una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore da 1/1.4″. Sarebbe inoltre l’unico modello della gamma a ricevere un sensore di queste dimensioni.

A questa fotocamera dovrebbe affiancarsi un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x e sensore Sony da 1/1.95″, corredato da un nuovo sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel. Il leaker si porta avanti e lancia un’indiscrezione anche sulla probabile fotocamera anteriore, che dovrebbe puntare su un sensore da 50 megapixel con autofocus, caratteristica che potrebbe rendere più flessibili gli scatti e migliorare la messa a fuoco nei selfie rispetto alle tradizionali fotocamera a fuoco fisso.

Il comparto fotografico sarebbe quindi uno degli elementi su cui OnePlus sembra intenzionata a intervenire maggiormente sul prossimo top di gamma, sebbene il resto dello specifiche dovrebbe essere comunque di altissimo livello. OnePlus 16 è atteso al debutto in Cina all’inizio di ottobre, ma per il momento l’azienda non ha ancora confermato nessuna di queste caratteristiche.

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Samsung potrebbe finalmente migliorare lo zoom di Galaxy S27 e S27+

Per Samsung la novità potrebbe essere meno appariscente sulla carta, ma sicuramente più significativa nell’utilizzo quotidiano. I futuri Samsung Galaxy S27 e Samsung Galaxy S27+, infatti, potrebbero condividere lo stesso sensore teleobiettivo previsto su Samsung Galaxy S27 Pro.

🚨 EXCLUSIVE | Galaxy S27 Camera Strategy Samsung is reportedly testing a shared telephoto strategy across the S27 lineup. The Galaxy S27 and S27+ are said to use the same 3x telephoto system as the S27 Pro, while sharing their main and ultrawide camera hardware with the Ultra.… — Schrödinger (@phonefuturist) August 31, 2026

L’indiscrezione, riportata dal leaker phonefuturist sul suo profilo X, non fornisce dettagli precisi sul sensore utilizzato, anche se un rumor precedente aveva indicato, per Samsung Galaxy S27 Pro, un sensore teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Se si trattasse dello stesso componente, ci troveremmo davanti ad un bel passo in avanti per i modelli “base” della serie Galaxy S27, che negli ultimi anni hanno ricevuto ben pochi aggiornamenti proprio sul fronte dello zoom.

Il leaker sembra anche lasciar intendere che Samsung Galaxy S27 e Galaxy S27+ potrebbero condividere lo stesso sensore principale e ultra-grandangolare del modello Ultra, anche se è molto più probabile che sia Galaxy S27 Pro a condividere i sensori con il fratello maggiore, data l’estrema somiglianza dei due dispositivi. Proprio per Samsung Galaxy S27 Ultra, invece, il colosso coreano starebbe testando una fotocamera teleobiettivo con sensore da 1/1.9″ e zoom 4x, anche se non è ancora chiaro se questa soluzione possa arrivare sul prodotto finale.

HONOR Magic9 Pro potrebbe sfruttare un sensore quadrato per la fotocamera anteriore

A chiudere questo trittico di indiscrezioni ci pensa infine HONOR, che potrebbe portare la novità più interessante tra tutte sul suo prossimo dispositivo top di gamma. Sempre secondo il leaker Digital Chat Station, infatti, HONOR Magic9 Pro potrebbe diventare il primo smartphone Android dotato di un sensore per la fotocamera anteriore con formato 1:1, quindi sostanzialmente quadrato.

La forma quadrata del sensore non significa necessariamente che le fotografie debbano essere scattata in questa modalità, perché il vantaggio risiederebbe soprattutto nella maggiore libertà concessa al software durante il ritaglio dell’immagine. Un sensore 1:1 può infatti fornire una quantità di informazioni più uniforme nelle due direzioni, lasciando maggiore margine per adattare lo scatto ai diversi formati.

Questa soluzione è particolarmente utile per le videochiamate, i vlog, i live streaming e i contenuti destinati ai social, dove spesso è necessario passare dal formato verticale a quello orizzontale. Il software, in teoria, potrebbe effettuare il ritaglio necessario a seconda della necessità senza perdere informazioni ai bordi dell’immagine.

Non abbiamo ancora dettagli tecnici sul sensore utilizzato per la fotocamera anteriore, ma comunque HONOR Magic9 Pro promette numeri altrettanto interessanti anche per il comparto posteriore. Le indiscrezioni parlano infatti di una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore da 1/1.28″, apertura f/1.57 e stabilizzazione ottica, affiancata da una ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel con sensore da 1/1.4″.

HONOR dovrebbe presentare la serie Magic9 nel corso di questo mese, ma anche in questo caso bisognerà attendere l’annuncio ufficiale per capire quali delle caratteristiche trapelate troveranno effettivamente spazio sullo smartphone.