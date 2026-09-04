Da alcuni Paesi europei arrivano brutte notizie per gli utenti Disney+: infatti, pare che, in seguito a una controversia relativa alla presunta violazione di brevetti, il popolare servizio di streaming abbia perso il supporto a Google Cast.

Il colosso statunitense dell’intrattenimento è da tempo impegnato in una battaglia legale con InterDigital, a causa della quale ha già perso in alcune regioni il supporto alla riproduzione di contenuti 4K HDR in Dolby Vision e 3D (anche se successivamente è stato ripristinato).

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Disney+ e i problemi con il supporto a Google Cast

Pare che nelle scorse ore la vicenda abbia avuto nuovi sviluppi: il supporto a Google Cast sarebbe stato rimosso per Disney+ in Germania e in Olanda, così come testimoniato anche dagli utenti della popolare piattaforma che vivono in tali Paesi.

Sebbene il colosso statunitense abbia la possibilità di impugnare il nuovo provvedimento, emesso dalla Unified Patent Court (UPC), e quasi certamente lo farà, allo stato attuale l’applicazione non è autorizzata a supportare Google Cast in questi Paesi.

La seguente schermata (che informa che lo streaming via Chromecast non è supportato nel Paese in questione, ossia la Germania) è stata mostrata ad un utente, che l’ha poi condivisa su Reddit:

A dire dell’utente in questione, il servizio non può più supportare Google Cast in Germania e ciò su due diversi dispositivi, in quanto il controllo viene effettuato sull’IP.

Si tratta senza dubbio di un duro colpo per gli utenti di questo popolare servizio che sfruttano Google Cast per la visione dei contenuti e la speranza è che tale problematica non finisca per diffondersi anche in altri mercati.