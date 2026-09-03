Tra le tante novità Lenovo mostrate a IFA 2026 durante l’evento Lenovo Innovation World troviamo due tablet Android della gamma Yoga: si tratta di Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 e Lenovo Yoga Tab Gen 2, modelli che puntano sull’interazione naturale attraverso penna, voce, immagini e touch, e che supportano attività di creazione, produttività e collaborazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

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Lenovo svela Yoga Tab Plus Gen 2 e Tab Gen 2 con Android 17

L’evento Lenovo Innovation World continua a regalare novità direttamente da Berlino, e alcune di queste riguardano la gamma Yoga. “Il lavoro creativo si sviluppa sempre più attraverso applicazioni, dispositivi e modalità di interazione differenti“, ha dichiarato Jun Ouyang, Senior Vice President & General Manager, Consumer Segment di Lenovo Intelligent Devices Group. “Con la nuova generazione di dispositivi Yoga uniamo potenza di calcolo in locale ad alte prestazioni, design versatili ed esperienze sempre più fluide tra dispositivi diversi. In questo modo, creator e sviluppatori possono contare su strumenti specializzati per ogni fase del proprio lavoro, riducendo le interruzioni nel passaggio tra applicazioni e device“.

“Le idee migliori non nascono sempre davanti a una scrivania e non prendono necessariamente forma attraverso una tastiera“, ha affermato Johnson Jia, Senior Vice President, Global Innovation Center di Lenovo Intelligent Devices Group. “I nuovi tablet Yoga consentono agli utenti di catturare, sviluppare e trasformare le proprie idee attraverso penna, voce, immagini e touch. Insieme a Lenovo Qira e Lenovo Smart Canvas Concept, rendono più semplice proseguire il lavoro creativo tra dispositivi diversi, seguendo l’evoluzione naturale delle idee e dei progetti“.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 e Lenovo Yoga Tab Gen 2 sono progettati per supportare diverse modalità di espressione, combinando un’esperienza centrata sull’uso della penna digitale, display premium e Lenovo Qira all’interno di dispositivi portatili pensati per la creatività, la produttività, la collaborazione e l’intrattenimento.

Entrambi mettono a disposizione tante funzionalità AI native integrate, tra cui Lenovo AI Vision, Lenovo Qira, Smart AI Input, AI Creation Tools, AI Note e Live Transcript, che aiutano gli utenti ad acquisire, sviluppare e perfezionare le idee attraverso penna, voce, immagini e touch. Il tutto è progettato per risultare il più naturale possibile: invece di adattarsi alla tecnologia, gli utenti possono interagire tramite gesti, sguardo, voce, penna o tocco, mentre l’intelligenza artificiale opera in background per accompagnare il passaggio dall’ispirazione alla creazione.

I due nuovi modelli introducono anche controlli gestuali intuitivi come Click to Draw, Squeeze to Select e Flip to Erase, affiancati da 8.192 livelli di sensibilità alla pressione, rilevamento dell’inclinazione della penna e tecnologia palm rejection per garantire precisione nella scrittura e nel disegno. In combinazione con la tecnologia display 4K PureSight Pro di Lenovo, penna e schermo offrono una superficie di lavoro reattiva e dettagliata per attività di illustrazione, annotazione, presa di appunti e creazione di contenuti.

Da segnalare che tutti e due i nuovi tablet arrivano direttamente con Android 17, e che potranno contare su un supporto software decisamente longevo: Lenovo promette sette aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 24, dunque), e fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza (fino al 2033).

Nonostante condividano tante funzionalità AI multimodali e un’esperienza d’uso centrata sulla penna digitale, i due tablet sono stati progettati per rispondere a esigenze creative diverse.

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2: il nuovo alleato per la creatività digitale

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 è un nuovo tablet AI progettato per artisti digitali, designer e creator. Si basa sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite con CPU Qualcomm Oryon per prestazioni elevate, multitasking efficiente e intelligente e interazioni AI multimodali fluide e naturali.

Mette a disposizione un ampio display 4K PureSight Pro da 13 pollici ideale per l’illustrazione, l’editing, la presa di appunti e la fruizione di contenuti multimediali. Chi vuole aumentare la produttività può abbinargli la tastiera magnetica all-in-one con design clamshell, che consente di trasformare il tablet in una vera postazione di lavoro portatile.

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Con la Tab Pen Pro 2 e le funzionalità integrate di creazione, trascrizione e collaborazione tra dispositivi, Yoga Tab Plus Gen 2 vuole essere la soluzione completa per creativi e professionisti. Lato audio, il tablet offre un sistema Harman Kardon, pensato per supportare chiamate, creazione di contenuti e intrattenimento.

Lenovo Yoga Tab Gen 2: il tablet AI pensato per la mobilità

Lenovo Yoga Tab Gen 2 porta le esperienza basate su pena, voce, immagini e touch in un formato sottile, leggero e più compatto: il tablet pesa infatti 480 grammi e mette a disposizione uno schermo da 11 pollici. Il cuore è in questo caso il SoC MediaTek Dimensity 9500s ottimizzato per l’intelligenza artificiale: promette prestazioni rapide e reattive per attività di disegno, presa di appunti, produttività e intrattenimento durante tutta la giornata.

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Anche questo modello offre la Tab Pen Pro 2, abbinabile a una tastiera removibile 2-in-1 per una migliore produttività. Con il suo design compatto e leggero, Yoga Tab Gen 2 risulta la proposta della nuova gamma Lenovo più orientata alla mobilità.

Lenovo Smart Canvas Concept

Prima di scoprire la disponibilità dei nuovi tablet, vale la pena dare un’occhiata a Lenovo Smart Canvas Concept, un nuovo concept pensato per offrire un’esperienza fluida tra dispositivi diversi, che consente agli utenti di catturare idee e proseguire il proprio lavoro su dispositivi Lenovo compatibili senza interruzioni.

Integra modalità di input differenti, tra cui voce, penna digitale, fotocamera e touch, permettendo di avviare un’attività su un dispositivo e continuarla in modo naturale su un altro man mano che il progetto evolve. Durante l’evento a IFA 2026, Lenovo ha presentato una dimostrazione utilizzando il PC Lenovo Yoga AIO i Aura Edition e il tablet Lenovo Yoga Tab Gen 2.

Il produttore ha mostrato come i due dispositivi possano supportare le diverse fasi di ideazione, creazione e perfezionamento dei contenuti all’interno di un ambiente di lavoro connesso. Rendendo più semplice il passaggio tra dispositivi compatibili e diverse modalità di interazione, Lenovo Smart Canvas Concept vuole eliminare la complessità tecnologica alla base dei flussi di lavoro creativi multi-dispositivo, consentendo agli utenti di concentrarsi sulle idee.

Prezzi e uscita dei nuovi tablet Android Lenovo

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 e Yoga Tab Gen 2 saranno disponibili da questo stesso mese di settembre 2026 al prezzo consigliato di partenza di rispettivamente 849 euro e 649 euro.