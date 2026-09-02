A causa di un misterioso problema, diversi utenti di dispositivi della gamma Samsung Galaxy stanno riscontrando dei seri problemi ad accedere ai rispettivi account Samsung.

Pare, infatti, che diversi possessori dei device del colosso coreano non abbiano potuto effettuare l’accesso ai propri account, che sarebbero stati “disattivati ​​per motivi di sicurezza”.

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Un fastidioso problema per alcuni utenti Samsung Galaxy

Nelle ultime ore si sono andate moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che non sono riusciti ad effettuare l’accesso ai propri account Samsung, il tutto pare senza una valida motivazione.

C’è da mettere in evidenza che un problema di questo tipo può infuire in modo significativo sull’esperienza di utilizzo di un dispositivo della gamma Galaxy, soprattutto nel caso si usino i vari servizi dell’ecosistema del colosso coreano (come, ad esempio, Wallet, SmartThings e Find).

Stando alle segnalazioni, qualcuno pare sia riuscito a recuperare l’accesso al proprio account attraverso il servizio di assistenza clienti del produttore coreano ma ciò solo dopo tante ore.

In seguito alla discussione nata su Reddit dopo le varie segnalazioni è emerso che il problema in questione potrebbe essere legato all’utilizzo di email con alias anche se, è doveroso precisarlo, fino a questo momento non è stata rilasciata dal colosso coreano una nota ufficiale a tal proposito.

Purtroppo il team di Samsung non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema né ha fornito suggerimenti su una possibile soluzione temporanea in attesa di quella definitiva e la speranza di coloro che stanno riscontrando questo fastidioso bug è che il produttore possa intervenire in tempi rapidi con un apposito fix.