Razer conosce bene il mercato dei controller mobile, un terreno su cui l’azienda si muove ormai da tempo, sin da quando aveva presentato il primo Kishi al CES 2020 in collaborazione con GameVice, azienda specializzata proprio in controller in stile Nintendo Switch; da allora la gamma si è evoluta attraverso il Kishi V2, capace di sfruttare porte di ricarica pass-through e connessione USB-C a bassissima latenza, fino al più recente Kishi V3, che resta ancora oggi uno dei riferimenti più consigliati nelle nostre guide ai migliori joypad Android; il Kishi V2 Pro, va ricordato, era stato addirittura incluso di serie nel bundle della console portatile Razer Edge 5G lanciata nel 2022.

Ebbene, ora Razer lancia il nuovo Prio, un controller USB-C per smartphone che si distingue per una caratteristica precisa: si piega fino a raggiungere un ingombro pressoché identico a quello di una carta di credito.

Disponibile da subito, il punto di forza dichiarato del Razer Prio è proprio la sua estrema compattezza.

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Compattissimo ma con controlli completi

Come innumerevoli altri controller per il gaming mobile, il Prio si aggancia ai due lati dello smartphone collegandosi tramite USB-C; quando però non lo si sta utilizzando attivamente, il controller si ripiega fino a raggiungere un ingombro grossomodo pari a quello di una carta di credito, circa 10-15 mm più largo e più alto.

Ovviamente risulta molto più spesso di una carta vera e propria, ma resta comunque un ingombro decisamente più contenuto da portarsi dietro in tasca o in borsa; pesa 101 grammi.

Nonostante le dimensioni ridotte, il controller mantiene levette analogiche tattili a basso profilo, doppi bumper e grilletti, oltre a un D-Pad e i classici pulsanti ABXY. Le levette evitano i problemi di drift grazie a sensori di tipo contactless la quale è ormai una soluzione ormai piuttosto diffusa tra i controller di fascia più alta proprio per garantire maggiore durata nel tempo visto che dal momento che il drift resta uno dei problemi più lamentati dagli utenti su qualsiasi tipo di controller con levette analogiche tradizionali, Razer inclusa.

Il segmento dei controller pieghevoli per smartphone, va detto, sta diventando sempre più affollato: se un tempo la scelta principale ricadeva quasi esclusivamente sul design ad accordéon del primo Kishi, oggi diversi produttori stanno esplorando soluzioni sempre più compatte, capaci di ridurre al minimo l’ingombro quando il controller non viene utilizzato, senza però sacrificare la qualità dei singoli componenti di input.

Va sottolineato anche un altro dettaglio non secondario: il Prio, a differenza di molti controller pensati esclusivamente per l’ecosistema Android, arriva sul mercato in una versione compatibile sia con smartphone Android sia con iPhone, ampliando così notevolmente il pubblico potenziale rispetto a un accessorio destinato a una sola piattaforma.

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Prezzo e disponibilità

Il Razer Prio è disponibile da oggi anche in Italia al prezzo di 109,99 euro sullo store online dell’azienda, lo stesso prezzo del Kishi V3; il Prio, però, non risulta ancora disponibile e spedibile tramite Amazon nel nostro Paese, ma l’azienda assicura che lo sarà nelle prossime settimane.