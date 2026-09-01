Avere un monitor da 32 pollici 4K che si trasforma anche in una Smart TV con Google TV integrato, senza bisogno di alcun box esterno, è una comodità che raramente si trova a un prezzo così contenuto. KTC A32Q8 tocca in queste ore il suo minimo storico, complice un doppio sconto che lo rende una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca un display versatile, capace di gestire lavoro, streaming e intrattenimento con la stessa efficacia. Ecco tutti i dettagli su questo monitor smart e sull’offerta in corso.

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KTC A32Q8: un pannello da 32″ che diventa anche una smart tv

KTC A32Q8 monta un pannello VA da 32 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160) e refresh rate a 60Hz, capace di restituire un’immagine dettagliata sia per il lavoro sia per la visione di film e serie TV. Il rapporto di contrasto di 3.000:1 garantisce neri profondi, mentre la copertura del 99% dello spazio colore sRGB (123% di volume) lo rende adatto anche a chi si occupa di editing fotografico o grafica.

La vera particolarità di questo monitor è il sistema Google TV integrato: senza collegare nulla, è possibile accedere a Netflix (certificato), YouTube e centinaia di altre app, controllando tutto tramite telecomando vocale. Il comparto audio, certificato Dolby Audio, si affida a due altoparlanti da 5W che accompagnano bene l’esperienza multimediale.

Sul fronte della connettività trovano posto HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e una porta USB-C con Power Delivery da 65W, ideale per ricaricare un notebook con un solo cavo. Non mancano quattro porte USB-A e il supporto KVM, funzione che permette di controllare più computer con un’unica tastiera e mouse, oltre alle modalità PIP/PBP per visualizzare due sorgenti contemporaneamente. È bene sapere che, pur supportando l’HDR10, il monitor non dispone di local dimming, quindi l’HDR resta una funzione secondaria; per il gaming, i 60Hz lo rendono più adatto a un uso occasionale che competitivo.

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Sconto doppio e prezzo mai visto prima su amazon

Il prezzo di listino di 299,99€ scende oggi a 152,89€, con un risparmio che sfiora il 49%. Per ottenere questa cifra però serve un piccolo passaggio: prima di acquistare è necessario attivare un coupon da 15€ direttamente da questa pagina Amazon, a cui si somma poi uno sconto aggiuntivo del 30% applicato automaticamente al checkout. Il risultato è un prezzo che rappresenta il minimo storico per questo monitor, sceso in maniera netta rispetto ai mesi scorsi. L’offerta è disponibile su Amazon, ma vista la combinazione di sconti attivi contemporaneamente, la disponibilità potrebbe variare rapidamente.

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