Chi ha detto che sottigliezza e potenza non possono coesistere sotto i 500€? Samsung Galaxy S25 Edge dimostra che un top di gamma da 5,8 mm di spessore può diventare accessibile senza rinunciare a processore Snapdragon 8 Elite, fotocamera da 200MP e display QHD+ a 120Hz. Il prezzo di lancio faceva pensare a un investimento riservato a pochi, ma oggi la situazione è ben diversa. Vediamo come.

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Samsung Galaxy S25 Edge: il top di gamma che sfida le leggi della fisica

Il tratto distintivo di Samsung Galaxy S25 Edge è il suo profilo ultra-slim: con soli 5,8 mm di spessore e 163 grammi di peso, si tratta del modello più sottile e leggero mai realizzato da Samsung nella S Series. Questo risultato non compromette la robustezza, grazie alla scocca in titanio e al vetro frontale protetto da Corning Gorilla Glass Ceramic 2, resistente a graffi e urti.

Il display da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X offre risoluzione QHD+ (3120 x 1440 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, con tecnologia Vision Booster per la visibilità sotto la luce solare diretta. A muovere il tutto troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, abbinato a 12GB di RAM, una combinazione pensata per gestire senza sforzo multitasking, gaming e funzioni di intelligenza artificiale.

Sul fronte fotografico, il sensore principale da 200MP con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) è affiancato da un ultra-wide 12MP, con zoom digitale fino a 10x. Le funzioni Galaxy AI intervengono automaticamente per migliorare foto di gruppo, ritratti e video notturni tramite il Night Video con Audio Eraser.

La memoria interna di 256GB garantisce ampio spazio per app, foto e contenuti multimediali, anche se manca lo slot microSD. La batteria da 3.900 mAh è pensata per accompagnare l’intera giornata nonostante lo spessore ridotto, supportando ricarica rapida cablata e wireless con standard Qi e Wireless PowerShare.

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Sconto del 34% su Galaxy S25 Edge: ecco l’offerta

Il prezzo di listino di 729€ scende ora a 484,40€ su eBay, un risparmio di 244,60€ che corrisponde a uno sconto del 34%. Si tratta di una riduzione significativa rispetto al prezzo di lancio originario di 1.299€, che rende questo smartphone premium decisamente più accessibile.

La colorazione disponibile è Titanium Jetblack (nero), con 256GB di storage e 12GB di RAM, la configurazione più richiesta della gamma. L’offerta è attiva su eBay ma la disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene valutare l’acquisto senza attendere troppo.

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