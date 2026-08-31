Manca davvero poco: il 4 settembre Poco lancerà in India i nuovi X8 5G e X8 Power 5G, e le specifiche trapelate finora promettono due veri mostri di autonomia. Se pensavate che 5.000 mAh fossero tanti, preparatevi a ricredervi: stiamo parlando di batterie da 9.000 e addirittura 10.000 mAh.

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Specifiche tecniche senza precedenti

Il Poco X8 5G monta una batteria da 9.000 mAh con ricarica cablata da 67W e ricarica inversa cablata da 22,5W. Il display è un AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione “1.5K”, refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco di 3.500 nit, protetto da Gorilla Glass Victus 2. Non mancano doppi altoparlanti stereo e una certificazione IP che lascia a bocca aperta: IP66, IP68, IP69 e IP69K, per una protezione quasi totale contro polvere e acqua. Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 6s Gen 4, una fotocamera principale da 50 MP con OIS e una selfie da 16 MP.

Il Poco X8 Power 5G alza ulteriormente l’asticella: 10.000 mAh di batteria con ricarica cablata da 100W, per un’autonomia dichiarata di 3,5 giorni. Il processore è lo Snapdragon 6 Gen 5, abbinato a RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. Le fotocamere? Principale da 50 MP, ultrawide da 8 MP e selfie da 32 MP. Il retro sarebbe rivestito in finto cuoio, per un look premium. Anche qui il display è lo stesso AMOLED da 6,83 pollici con le stesse specifiche, e la certificazione IP è identica. Entrambi i modelli riceveranno 4 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, un impegno notevole.

Secondo le indiscrezioni, l’X8 sarebbe un Redmi Note 17 Pro rinominato, mentre l’X8 Power un Redmi Note 17 Pro Max. Questo spiegherebbe la qualità costruttiva e le specifiche così elevate per una fascia di prezzo accessibile.

Prezzi e disponibilità

I due smartphone saranno disponibili in India tramite Flipkart a partire dal 4 settembre alle 12:00 ora locale. Per ora i prezzi ufficiali non sono stati comunicati, ma un recente leak parla di un costo tra ₹28.000 e ₹30.000 per il Poco X8 e intorno a ₹35.000 per il Poco X8 Power. Per darvi un termine di paragone, l’attuale Poco X8 Pro viene venduto a circa ₹39.999 e l’X8 Pro Max a circa ₹49.999: i nuovi modelli si posizionano quindi in una fascia più economica, nonostante le batterie enormi.

L’X8 Power sarà uno dei soli due smartphone in India con batteria da 10.000 mAh, insieme al Realme P4 Power, diventandone il diretto concorrente. Per il mercato italiano e europeo non ci sono ancora annunci ufficiali, ma, conoscendo Poco, è probabile che arriveranno anche da noi nei mesi successivi.