Avete mai avuto la sensazione che il vostro telefono faccia cose strane senza preavviso? Negli ultimi giorni il mondo Android è stato scosso da una cosa piuttosto particolare: un bug di Google Messaggi che invia vecchi messaggi a destinatari sbagliati. Vediamo cosa sta succedendo.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Google Messaggi: un bug preoccupante che mette a rischio la privacy

Se usate Google Messaggi su un Pixel o un Galaxy, forse avrete notato qualcosa di insolito. Diversi utenti stanno segnalando un bug davvero bizzarro: l’app estrae vecchi messaggi da conversazioni non correlate e li allega o li invia insieme a nuovi messaggi, a volte anche a persone completamente sbagliate. Il problema è più di un semplice fastidio: in alcuni casi, un messaggio risalente a mesi o anni fa finisce per essere recapitato a un destinatario che non avrebbe mai dovuto vederlo.

Un proprietario di Pixel 9a ha raccontato di aver tentato di confermare un appuntamento dal veterinario per il suo cane, ma invece è stato inviato un vecchio testo che conteneva una delicata questione familiare. Un altro utente ha scoperto con orrore che un messaggio a sfondo sessualmente esplicito era stato allegato a un nuovo messaggio inviato alla propria madre. Episodi come questi trasformano un bug tecnico in un serio rischio per la privacy.

Le soluzioni temporanee? Purtroppo, pulire la cache, riavviare il telefono, disattivare e riattivare le chat RCS o reinstallare l’app non sembrano risolvere il problema in modo definitivo. Alcuni utenti riferiscono che un ripristino completo alle impostazioni di fabbrica, senza ripristinare il backup dei messaggi, ha fermato il comportamento anomalo, mentre altri sostengono che la semplice reinstallazione sia bastata. Google ha almeno riconosciuto il bug chiedendo all’utente che lo ha segnalato di inviare screenshot e feedback tramite l’app. Speriamo che un fix ufficiale arrivi presto.