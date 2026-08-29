OPPO ha da poco lanciato la sua nuova serie Reno16 e su eBay è già possibile mettere le mani su OPPO Reno 16 Pro 5G nella configurazione top con 12GB di RAM e 512GB di storage, colorazione Pop White, con uno sconto che sfiora il 30%. Il bundle include accessori extra rispetto alla confezione standard europea, un dettaglio che rende l’operazione ancora più interessante per chi cerca il massimo senza spendere una cifra folle. Vediamo insieme perché questo smartphone merita attenzione e quali sono i dettagli dell’offerta.



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OPPO Reno 16 Pro 5G, quando il design incontra la fotografia

Reno 16 Pro nasce come punto di riferimento per chi ama la fotografia mobile e la creazione di contenuti. Il retro della variante Pop White sfoggia il design 3D Pop Planet con tecnologia HoloVerse 3D, che crea un vero e proprio effetto pianeta fluttuante tridimensionale, frutto della lavorazione “One-piece Cold-sculpted” che scolpisce l’intero corpo unibody da un unico pezzo. Con soli 8,36mm di spessore e 191g di peso, il dispositivo unisce eleganza e resistenza, potendo vantare certificazioni IP69K, IP69, IP68 e IP66 tra le più elevate della categoria.

Il display Flat AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2.772 × 1.272 pixel) offre un refresh rate a 120Hz, una luminosità di picco di ben 3.600 nit e un campionamento del tocco a 240Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida in ogni condizione di luce.

Il vero fiore all’occhiello resta però il comparto fotografico “Ultra-Clear Camera System”:

Sensore principale da 200MP con OIS a 2 assi

con OIS a 2 assi Teleobiettivo ritratto da 50MP con zoom ottico 3.5x e design periscopico

con zoom ottico 3.5x e design periscopico Ultra-grandangolare da 50MP con campo visivo di 116°

con campo visivo di 116° Fotocamera anteriore da 50MP

Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Dimensity 8550 SUPER, abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, un mix pensato per gestire multitasking spinto e applicazioni fotografiche esigenti senza rallentamenti. La batteria da 6.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80W assicura autonomia elevata e tempi di ricarica ridotti. Il software ColorOS 16 porta in dote funzionalità AI come AI Snap Key e AI Mind Space, con un supporto software garantito fino a sei anni, un dato non trascurabile per chi vuole tenere il telefono a lungo.

Sconto del 30% su reno 16 pro: ecco i numeri

Il prezzo originale di 1099€ scende a 771,42€, con un risparmio diretto di oltre 327€ e uno sconto che si attesta intorno al 30%. L’offerta è disponibile su eBay e riguarda la versione Bundle Box pensata per il mercato italiano, che include accessori aggiuntivi come caricatore e cover rispetto alla confezione standard. Considerando che il prezzo di listino ufficiale italiano si aggira sopra i mille euro, questa proposta rappresenta un’ottima opportunità per chi vuole portarsi a casa il top di gamma OPPO a un prezzo decisamente più accessibile.

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