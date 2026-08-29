Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare senza sosta all’ottimizzazione di One UI 9 che, dopo aver fatto il proprio esordio ufficiale sui nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda coreana, si appresta a sbarcare anche sugli altri device del produttore.

Nelle scorse ore Samsung ha dato il via al rilascio della settima beta di One UI 9 per i modelli della serie Samsung Galaxy S26 e tra le novità che porta con sé vi è anche un miglioramento di Now Brief, funzionalità introdotta con la serie Samsung Galaxy S25 e che fino a questo momento probabilmente non ha ancora ottenuto il successo sperato dal produttore coreano.

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One UI 9 migliora Now Brief con Netflix

Stando a quanto è stato riportato da S M A Sithick su X, con la settima beta di One UI 9 la funzione Now Brief si arricchisce del supporto a Netflix, grazie al quale gli utenti potranno visualizzare suggerimenti su quali contenuti guardare su questa popolare piattaforma di streaming.

Per abilitare questa novità è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni ed entrare nella sezione dedicata al pacchetto di funzionalità Galaxy AI, ove è possibile trovare Now Brief e scegliere quali contenuti visualizzare.

Una volta abilitata la nuova funzionalità, gli utenti visualizzeranno una scheda con raccomandazioni dei contenuti da guardare direttamente all’interno di Now Brief.

Ricordiamo che il team di sviluppatori di Samsung continuerà a lavorare all’ottimizzazione di One UI 9 per i vari device del brand coreano in vista del rilascio dell’aggiornamento alla versione finale, che negli ultimi mesi del 2026 dovrebbe essere implementato per tutti gli utenti a livello globale.