Samsung sembra aver mantenuto la promessa fatta ai possessori di Samsung Galaxy S26 Ultra alle prese con la fastidiosa tinta rossastra comparsa al centro del display. L’ultimo aggiornamento software, attualmente in distribuzione in Corea del Sud e accompagnato dalle patch di sicurezza di agosto 2026, sembra infatti includere proprio la correzione del problema.

La vicenda, iniziata ormai diverse settimane fa, aveva destato non poche preoccupazioni tra i possessori del top di gamma Samsung. Alcuni utenti avevano iniziato a segnalare la presenza di una macchia rossa nella zona centrale dello schermo, particolarmente evidente in determinate condizioni di utilizzo. Le prime segnalazioni risalgono a luglio, quando non era ancora chiaro quale potesse essere la sua origine né quanto fosse diffuso il problema.

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L’aggiornamento di agosto ha risolto definitivamente il problema

Come già detto, il problema si manifesta come una sorta di alone rossastro concentrato nella parte centrale del display di Samsung Galaxy S26 Ultra. Inizialmente la situazione aveva fatto pensare anche a un possibile problema hardware del pannello OLED o ad un possibile collegamento con il Privacy Display, una delle principali novità introdotte dal colosso coreano in questa generazione e che è risaputo intervenire sulla visibilità del display.

Non era però possibile stabilire con certezza quale fosse la causa del problema, ma col passare dei giorni è stata la stessa Samsung a chiarire che non si tratta di un difetto hardware e che non era necessario procedere con la sostituzione del pannello. Il tutto è infatti legato alla gestione della correzione dei colori del display che, in presenza di forte illuminazione e con luminosità impostata al massimo, potrebbe portare al verificarsi di questo fenomeno.

In un primo momento, l’azienda aveva messo a disposizione degli utenti una calibrazione software gratuita presso i centri di assistenza certificati Samsung, promettendo allo stesso tempo l’arrivo di un fix tramite aggiornamento anche per quegli utenti impossibilitati a recarsi fisicamente presso l’assistenza.

Nelle scorse ore Samsung ha iniziato a distribuire in Corea del Sud un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S26 Ultra e gli altri modelli della gamma, che porta con sé le patch di sicurezza di agosto 2026. Tramite un post sulla community di Samsung Members, l’azienda ha confermato che questo aggiornamento contiene anche la correzione della tinta rossastra che affligge i display di alcuni smartphone.

Per chi possiede un Samsung Galaxy S26 Ultra e ha notato la caratteristica tinta rossa, dunque, la situazione sembra finalmente avviarsi verso la conclusione. La soluzione non è però ancora definitiva per tutti, dato che l’aggiornamento è al momento in fase di distribuzione soltanto in patria, ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche tutti gli utenti presenti nel resto del mondo, compresa l’Italia.