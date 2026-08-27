Dal popolare YouTuber JerryRigEverything è arrivato nelle scorse ore un nuovo video test di resistenza dedicato ad uno degli smartphone più desiderati del momento: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

Il nuovo modello pieghevole del colosso coreano è arrivato sul mercato con la promessa da parte del produttore di una scocca ancora più resistente rispetto alla precedente generazione e JerryRigEverything ci offre così la possibilità di scoprire come se la cava se viene “torturato”.

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Il video test di resistenza di Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Prima di proseguire, ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche dello smartphone (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con risoluzione 2.504 x 2.256 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5 pollici con risoluzione 2.520 x 1.080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

12 GB o 16 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 200 megapixel (f/1.7, OIS), ultra grandangolare Quad Pixel da 50 megapixel (f/1.9, FoV 120°) e teleobiettivo da 10 megapixel (f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

doppia fotocamera selfie da 10 megapixel (una per schermo, f/2.2, FoV 85°/100°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP48

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare

sistema operativo: Android 17 con One UI 9

dimensioni e peso: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm da aperto 72,8 x 158,4 x 8,9 mm da chiuso 215 grammi



Se siete curiosi di scoprire come se la cava il nuovo smartphone pieghevole di Samsung alle prese con oggetti appuntiti, terra, un accendino e il temibile test di piegatura, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video, nel quale lo YouTuber mostra anche le principali componenti interne del device.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra è già disponibile anche in Italia al prezzo ufficiale di partenza di 2.299 euro.