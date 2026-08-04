Negli ultimi giorni, i possessori di Samsung Galaxy S26 Ultra avevano iniziato a segnalare un problema anomalo: al centro del display appariva una fastidiosa tinta rossastra, come se una parte dello schermo avesse perso la corretta calibrazione dei colori. In molti avevano temuto un difetto hardware legato al pannello OLED. Oggi arriva la risposta ufficiale di Samsung, che ha voluto chiarire la situazione e rassicurare gli utenti.

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Nessun difetto hardware, solo un problema software

La notizia arriva direttamente dalla Corea del Sud, dove il colosso tecnologico ha pubblicato un avviso ufficiale sulla community, spiegando che la tinta rossa che appare al centro del display di alcuni Galaxy S26 Ultra non è causata da un problema hardware, ma da un’anomalia software facilmente risolvibile. L’azienda ha voluto chiarire subito la situazione, mettendo fine ai timori di chi temeva un difetto di fabbrica legato al pannello OLED.

Non serve sostituire lo schermo né mandare il telefono in riparazione per giorni. Samsung ha già messo a punto due soluzioni, pensate per rispondere a tutte le esigenze degli utenti.

La prima, già disponibile, prevede di recarsi presso un centro assistenza Samsung autorizzato, dove i tecnici eseguiranno una calibrazione software gratuita del display. Il servizio è gratuito anche per i dispositivi fuori garanzia e viene eseguito in giornata, senza costi e senza attese.

La seconda soluzione, ancora in arrivo, è ancora più comoda: Samsung sta preparando un aggiornamento software che risolverà il problema in automatico, senza bisogno di recarsi fisicamente in un centro assistenza. I dettagli sulla data di rilascio dell’update verranno comunicati prossimamente.

La notizia è importante perché rassicura tutti i possessori del top di gamma Samsung: il Galaxy S26 Ultra non ha un difetto di fabbrica al display. Si tratta solo di un piccolo intoppo software, che Samsung lo già prontamente riconosciuto e sta risolvendo con tempismo.

Chi ha acquistato il dispositivo può stare tranquillo: nessun difetto hardware, nessuna sostituzione dello schermo, solo un aggiornamento in arrivo o una rapida calibrazione. Un problema che, tutto sommato, si risolve in pochissimo tempo e che non compromette in alcun modo la qualità complessiva del dispositivo.