Durante l’evento di presentazione dell’Honor Robot Phone in Cina, l’azienda ha condiviso un’anteprima ufficiale della tanto attesa serie Honor Magic 9, svelando un design completamente rinnovato e confermando ufficialmente il lancio previsto per settembre. Contestualmente, Honor ha già attivato i preordini “alla cieca” per la nuova serie in Cina, con tanto di pacchetti esclusivi.

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Un design “rivoluzionario” che segna un’epoca

La prima immagine ufficiale della serie Magic 9 rivela un cambio radicale nel linguaggio estetico. Honor ha abbandonato il modulo fotografico posteriore di forma circolare, posizionato al centro, che ha caratterizzato le precedenti generazioni, per adottare una soluzione più audace e moderna. Il nuovo design presenta un ampio modulo circolare spostato verso l’angolo superiore sinistro del retro del dispositivo.

La scocca in metallo premium e il layout delle antenne, più rifinito e preciso, contribuiscono a un’estetica che richiama le linee delle cineprese professionali. Si tratta, secondo le prime indiscrezioni, del più grande cambiamento di design degli ultimi dieci anni per la serie Magic. Il modulo fotografico, inoltre, presenta una bordatura con un motivo a griglia che circonda i sensori.

Il dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti è la presenza del logo ARRI accanto al modulo fotografico. La partnership tra Honor e ARRI, il rinomato produttore tedesco di apparecchiature cinematografiche, era già stata annunciata in precedenza, ma questa è la prima volta che la vediamo concretizzata su un prodotto.

La collaborazione porterà sul Magic 9 la pluridecennale esperienza di ARRI nel campo della color science e della tecnologia video. In particolare, la serie Magic 9 beneficerà dell’ARRI LogC3, di profili colore ARRI Look e di un cinema mode sviluppato con il marchio tedesco. L’obiettivo è quello di integrare un flusso di lavoro cinematografico completo all’interno di uno smartphone, offrendo un’esperienza di ripresa e post-produzione che possa competere con le macchine da presa professionali.

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Modelli e specifiche tecniche di fascia altissima

La serie Magic 9 sarà composta da tre modelli: il Magic 9 standard, il Magic 9 Pro e un nuovo top di gamma, il Magic 9 Pro Max. Quest’ultimo dovrebbe essere spinto da un processore di punta non ancora annunciato, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, che si vocifera sarà costruito con un processo produttivo a 2 nm.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si prevede l’arrivo di un sistema a doppia fotocamera da 200 megapixel per i modelli Pro e Pro Max, abbinato a un chip di elaborazione delle immagini sviluppato internamente da Honor. Inoltre, le nuove funzionalità di intelligenza artificiale dovrebbero rappresentare un altro punto focale dell’esperienza software.

L’Honor Magic 9 si preannuncia come uno degli smartphone più attesi dell’anno, promettendo un salto generazionale in termini di design e capacità fotografiche e video. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane in vista del lancio di settembre.