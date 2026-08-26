Tre nuovi accessori UGREEN sbarcano sul mercato italiano. Si tratta in particolare di tre nuovi caricabatterie della serie Nexode Pro: UGREEN Nexode Pro Charger 100W, Nexode Pro 160W Charger con cavo retrattile e Nexode Pro 300W. Andiamo a scoprire insieme quali sono le loro peculiarità, le caratteristiche e naturalmente i prezzi di vendita per l’Italia.

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UGREEN lancia in Italia tre nuovi caricabatterie smart della serie Nexode Pro

UGREEN lancia in Italia tre nuovi caricabatterie della serie Nexode Pro. Sono pensati per esigenze diverse e mettono tutti a disposizione diverse porte, ideali sia per dispositivi mobili come smartphone e tablet sia per notebook, PC e altri prodotti.

Partiamo da UGREEN Nexode Pro Charger 100W, caricabatterie che consente di collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente attraverso tre porte USB-C e una porta USB-A (USB-C 1 e 2 supportano una potenza in uscita fino a 100 W). È in grado di adattarsi in modo intelligente ai requisiti di alimentazione dei diversi dispositivi, che si tratti di smartphone, tablet o notebook, e offre un’ampia compatibilità tra i protocolli di ricarica rapida (AVS, PD 3.1, QC, SCP, AFC, PPS, BC 1.2 e Apple 5V/2.4A). Mette anche disposizione un pratico display TFT che permette di controllare lo stato di ricarica.

Grazie alla tecnologia GaN Infinity risulta più compatto ed efficiente di un caricabatterie tradizionale. Il tutto senza rinunciare alla sicurezza: presenti un involucro ignifugo e molteplici protezioni, tra cui protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuito.

UGREEN Nexode Pro 160W Charger è il modello pensato per chi necessita di una potenza maggiore: propone due porte USB-C e una USB-A, oltre a un cavo retrattile USB-C. Eroga fino a 140 W di potenza attraverso le porte C1 e il citato cavo, per un totale di 160 W.

Anche questo modello è in grado di adattarsi automaticamente alle esigenze di alimentazione dei diversi dispositivi, siano essi smartphone, tablet o laptop, e offre un comodo display TFT per visualizzare lo stato di carica. Non mancano la tecnologia GaN Infinity, che gli permette di occupare meno spazio rispetto a modelli tradizionali, e le soluzioni lato sicurezza, tra involucro ignifugo e protezioni.

La terza novità del marchio è UGREEN Nexode Pro 300W, modello che permette di lavorare, giocare e svolgere qualsiasi attività creativa senza interruzioni: offre tre porte USB-C che supportano una potenza di uscita di 140 W, utile anche per i notebook (compresi MacBook Air e MacBook Pro), per un totale di ben otto porte (di cui una USB-A). Più precisamente, le porte C1, C2 e C3 offrono una potenza massima di 140 W, le porte C3 e C4 raggiungono una potenza massima di 100 W e la porta DC supporta una potenza massima di 240 W.

Propone un display TFT per mostrare con chiarezza lo stato di carica dei vari dispositivi e supporta il controllo da remoto tramite app. Pure qui troviamo tecnologia GaN Infinity, accorgimenti di sicurezza (involucro ignifugo e protezione contro sovraccarico, sovratensione e cortocircuito) e modalità Smart Charging che gli permette di adattarsi automaticamente.

Prezzi e dove acquistare le novità UGREEN

UGREEN Nexode Pro Charger 100W, Nexode Pro 160W Charger e Nexode Pro 300W sono già disponibili all’acquisto in Italia sia sul sito ufficiale sia su Amazon. Fino al 6 settembre 2026 potete approfittare delle offerte di lancio, che consentono di acquistare i caricabatterie con sconti tra i 18 e il 26%.

Per il momento le scorte risultano piuttosto limitate e i tempi di consegna potrebbero essere diradati. Per una disponibilità più ampia bisognerà attendere la fine di settembre, periodo nel quale uscirà la nostra recensione di tutti e tre i modelli.