Sebbene manchino ancora diversi mesi per la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S27, in Rete si continuano a susseguire senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa Samsung abbia in serbo per la prossima generazione della sua serie di punta è arrivato dal leaker Kro, che su X si è soffermato in particolare sulla batteria di Samsung Galaxy S27 Ultra.

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Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy S27 Ultra

A dire del leaker, il colosso coreano non avrebbe ancora deciso quale soluzione adottare per quanto riguarda la batteria del suo nuovo modello Ultra e al momento l’azienda starebbe testando cinque diversi prototipi.

Ebbene, sempre secondo Kro, almeno in uno di questi prototipi il produttore avrebbe deciso di rimuovere S Pen, in modo da poter sfruttare il suo spazio per includere una batteria con una capacità più grande, tanto da spingersi sino a 7.000 mAh.

Pare che l’obiettivo di Samsung sia arrivare ad una versione finale di Samsung Galaxy S27 Ultra che possa garantire agli utenti una batteria con una capacità compresa tra i 5.700 mAh e i 6.000 mAh, ossia un importante incremento rispetto a quella di Samsung Galaxy S26 Ultra (5.000 mAh).

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione del colosso coreano, è possibile sbilanciarsi anticipando che difficilmente l’azienda rinuncerà a S Pen, accessorio che rappresenta il principale tratto distintivo del suo modello Ultra e, pertanto, il nuovo telefono potrebbe arrivare a vantare una batteria da 6.000 mAh.

Se già con Samsung Galaxy S26 Ultra è possibile godere di un’autonomia più che accettabile, con la prossima generazione è lecito attendersi un deciso miglioramento.