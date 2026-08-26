Uno smartwatch che debutta come primo al mondo con Wear OS 6.0 raramente si trova a meno della metà del suo prezzo di listino. OnePlus Watch 4, annunciato solo da poche settimane come erede del Watch 3, scende oggi a una cifra che definire aggressiva è quasi riduttivo. Cassa in titanio, vetro zaffiro, autonomia fino a 16 giorni e Google Wallet integrato: la lista delle specifiche premium è lunga, ma è il prezzo a rendere questa proposta particolarmente interessante. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta scada.



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OnePlus Watch 4, titanio e zaffiro per un wearable che pesa quanto una piuma

Con soli 43 grammi di peso e 11mm di spessore, OnePlus Watch 4 risulta il 13% più leggero e il 6% più sottile rispetto al predecessore. La cassa da 47,4×47,4mm è realizzata interamente in titanio, mentre il display da 1,5 pollici LTPO OLED (466×466 pixel, 310 ppi) è protetto da un cristallo di zaffiro capace di raggiungere una luminosità di picco di 3000 nits, sufficiente a garantire leggibilità perfetta anche sotto il sole più intenso.

Sotto la scocca lavora un’architettura dual-engine basata su Snapdragon W5 e co-processore BES2800, la stessa vista sul Watch 3, affiancata da 2GB di RAM e 32GB di storage. Se le prestazioni pure non fanno un salto generazionale, a beneficiarne è soprattutto l’autonomia: la batteria da 646mAh promette tre giorni in uso intenso e fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico, con ricarica completa in circa 75 minuti.

Non mancano le certificazioni pensate per chi vive attivamente: IP68, IP69, resistenza 5ATM e lo standard militare MIL-STD-810H rendono il dispositivo adatto a nuoto, sport outdoor e utilizzo quotidiano senza pensieri. Sul fronte salute sono presenti ECG e rilevamento cadute, mentre Google Wallet permette pagamenti NFC contactless, funzione confermata come pienamente operativa anche in Italia nella versione Global. Da segnalare che il dispositivo richiede l’app OHealth ed è compatibile solo con smartphone Android, non con iOS.

Sconto record: da 349€ a 145€ su AliExpress

Il prezzo di listino europeo di 349€ crolla oggi a 145€ su AliExpress, uno sconto che sfiora il 58% e un risparmio secco di oltre 200€. Per attivarlo utilizzate uno dei coupon TUTTOA20 o ITNS20 (se non funzionassero, consultate questa guida).

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L’offerta è legata all’ultimo giorno della campagna Back To School di AliExpress e scade a mezzanotte, quindi conviene muoversi in fretta. Restate comunque sintonizzati: a settembre partirà una nuova ondata di sconti.

