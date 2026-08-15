Google potrebbe avere in cantiere un nuovo dispositivo per il fitness, diverso da tutto ciò che l’azienda ha mostrato finora. Alcune pubblicità dedicate ai Pixel 11, comparse online negli ultimi giorni, mostrano infatti un piccolo oggetto dotato di schermo che non corrisponde a nessuno dei prodotti attualmente in commercio, alimentando dubbi e curiosità tra gli appassionati del marchio.

Alcuni annunci pubblicitari relativi alla gamma Pixel 11, diffusi da Google su YouTube, sono di fatto comparsi negli ultimi giorni sugli schermi di alcuni utenti e uno di questi mette in scena una coppia di Pixel 11 accanto a un Pixel Watch 5, tutti nella colorazione Fog. Un secondo video si concentra sulle diverse tonalità di verde che caratterizzano la gamma di quest’anno. In entrambi i filmati compare però un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli osservatori più esperti: un dispositivo mai visto prima, dotato di schermo, che sembra riprodurre in formato ridotto l’interfaccia del Pixel Watch 5 su un display di forma allungata. Alcuni utenti hanno condiviso screenshot tratti da più spot su Reddit, e la presenza dello stesso oggetto misterioso è stata confermata anche da altre persone che hanno visto le medesime pubblicità.

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Quali sono le ipotesi da prendere in esame

Osservando l’oggetto sconosciuto, si nota che la sua sagoma di base ricorda molto da vicino quella del Fitbit Air, il tracker senza schermo lanciato di recente da Google. Tuttavia, nell’aspetto generale, il dispositivo sembra più vicino alla linea dei Fitbit Charge, storica famiglia di braccialetti fitness dotati di display, per un dettaglio che ha portato a ipotizzare che possa trattarsi di un nuovo modello della serie Charge, ancora non annunciato ufficialmente.

Non è però affatto scontato che si tratti di un prodotto reale. La prima reazione di fronte a un’immagine del genere è pensare a un possibile errore generato dall’intelligenza artificiale, magari frutto di strumenti automatici usati dalla stessa Google per produrre i materiali pubblicitari. Il fatto che l’oggetto compaia però in due spot differenti, e in modo identico, rende questa spiegazione meno probabile, anche se non la esclude del tutto. Resta poi singolare un altro elemento. Il Fitbit Air, che pure accompagna regolarmente i nuovi Pixel in molte altre campagne promozionali, non compare in nessuna delle due pubblicità in questione, sostituito proprio da questo dispositivo sconosciuto.

Il possibile ritorno di un Fitbit con schermo

Al momento non esistono prove concrete dell’esistenza di un eventuale Fitbit Charge 7, ma va ricordato che sono ormai trascorsi circa tre anni dal debutto del Charge 6, un intervallo di tempo che renderebbe plausibile l’arrivo di un successore. Dopo il passaggio del software sotto il marchio Google Health, il nome Fitbit è rimasto legato esclusivamente all’hardware, con i modelli già esistenti ancora regolarmente in vendita. Sarebbe quindi del tutto coerente, in linea teorica, che Google decidesse di presentare un nuovo tracker dotato di schermo. Allo stesso tempo, il grande successo riscosso dal Fitbit Air e la tendenza generale del mercato verso dispositivi sempre più minimali e privi di display gettano qualche ombra su questa ipotesi, lasciando la questione aperta.

Per ora non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Google, che potrebbero fare chiarezza sulla reale natura di questo misterioso dispositivo comparso nelle pubblicità. Fino ad allora, il piccolo oggetto avvistato accanto ai nuovi Pixel 11 continua a rappresentare un vero rompicapo per chi segue da vicino le mosse dell’azienda nel settore del fitness tracking.