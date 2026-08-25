Un teleobiettivo periscopico da 200MP calibrato da RICOH GR e un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 in un flagship che costa meno della metà del suo prezzo di listino: sembra un controsenso, eppure Realme GT 8 Pro dimostra che le regole della fascia premium possono essere riscritte. Il dispositivo, lanciato come punta di diamante del brand cinese, si distingue per il design modulare Switch Design e per una batteria da 7.000mAh con ricarica ultra-rapida. Su AliExpress arriva ora con uno sconto che sfiora il 45%, un’occasione che raramente si presenta per un top di gamma di questo calibro. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo smartphone così interessante e come approfittare dell’offerta.

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Realme gt 8 pro: fotografia da record e potenza senza compromessi

Il comparto fotografico è il vero biglietto da visita di questo smartphone. La collaborazione con RICOH GR ha permesso di calibrare in modo professionale il sensore principale da 50MP (f/1,8, OIS) e soprattutto il teleobiettivo periscopico da 200MP con zoom ottico 3x e zoom ibrido fino a 120x. Completa il set un ultra-grandangolo da 50MP con campo visivo di 116°. Per approfondire le potenzialità della fotografia smartphone, potete consultare i nostri articoli dedicati.

Le specifiche principali includono:

Display AMOLED 6,79″ 2K+ con refresh rate LTPO fino a 144Hz e luminosità di picco 7.000 nit

AMOLED 6,79″ 2K+ con refresh rate LTPO fino a 144Hz e luminosità di picco 7.000 nit Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) con GPU Adreno 840 e chip R1 dedicato al gaming

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) con GPU Adreno 840 e chip R1 dedicato al gaming Batteria da 7.000mAh con ricarica cablata 120W (non inclusa nella confezione) e wireless 50W

da 7.000mAh con ricarica cablata 120W (non inclusa nella confezione) e wireless 50W Design modulare con fotocamera intercambiabile e rivestimento Photonic Nano-Carving

con fotocamera intercambiabile e rivestimento Photonic Nano-Carving Certificazioni IP66, IP68 e IP69 per la massima resistenza

IP66, IP68 e IP69 per la massima resistenza Software Android 16 con Realme UI 7.0 e 4 major update garantiti

Il sistema di raffreddamento con Vapor Chamber da 7.000mm² garantisce prestazioni stabili anche sotto stress prolungato, rendendo questo modello adatto sia al gaming che all’uso fotografico intensivo, due ambiti in cui il calore rappresenta spesso il vero limite dei flagship.

Realme gt 8 pro: -45% con coupon e cashback extra

Il prezzo di listino di 999€ scende su AliExpress a 547€, uno sconto del 45% che rappresenta un risparmio netto di quasi 450€. Per ottenere questo prezzo è necessario applicare il coupon ITNS100 in fase di checkout (se non dovesse funzionare, potete consultare questa guida).

Non finisce qui: unendovi prima al TEAM CashBack di PrezziTech potete ottenere un rimborso aggiuntivo del 7% su questo acquisto, percentuale che sale fino al 9% più il team cresce. Un vantaggio extra da non sottovalutare per chi vuole massimizzare il risparmio su un top di gamma con queste caratteristiche.

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