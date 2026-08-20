La velocità, la reattività e l’affidabilità rappresentano caratteristiche fondamentali perché un sistema operativo possa offrire agli utenti un’esperienza piacevole e da questo punto di vista Android negli ultimi anni ha compiuto importanti progressi.

Dato che gli aumenti dei prezzi dei chip di memoria stanno spingendo diversi produttori di dispositivi Android a dotare i propri device di un quantitativo minore di RAM, l’ottimizzazione della memoria diventa sempre più importante, soprattutto per garantire la stessa esperienza fluida e ad alte prestazioni con le applicazioni.

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Una novità importante per Android 17

Attraverso un post sul blog ufficiale il colosso di Mountain View ha reso noto che con Android 17 e a partire dagli smartphone della gamma Google Pixel l’azienda ha introdotto i limiti di memoria per singola app, in modo da proteggere l’esperienza utente complessiva dalle applicazioni che usano memoria eccessiva e causano rallentamenti a livello di sistema.

E così, nel corso del prossimo anno, un numero crescente di produttori sfrutterà i limiti di memoria per app di Android su tutta la gamma di dispositivi, dalle configurazioni con 4 GB di RAM a quelle con oltre 16 GB e se un’app dovesse superare questi limiti verrà rallentata e potrebbe essere terminata.

In pratica, per gli sviluppatori ottimizzare l’utilizzo della memoria delle proprie app diventerà fondamentale, così da evitare le limitazioni imposte dal sistema operativo e mantenere un’esperienza utente fluida.

Per gli utenti finali questo nuovo sistema potrebbe significare un minor numero di casi in cui il telefono rallenta a causa di una particolare applicazione che richiede più risorse del dovuto, cosa che potrebbe rivelarsi particolarmente utile soprattutto nei modelli più economici.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Google.