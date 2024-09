Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha annunciato il nuovo standard di connessione, Bluetooth 6.0, che introduce nuovi interessanti miglioramenti. Questa versione sarà presto disponibile su smartphone, smartwatch, computer e altri device di ultima generazione.

I 6 aggiornamenti introdotti da Bluetooth 6.0

Sono sei gli aggiornamenti introdotti con il nuovo standard Bluetooth 6.0 e il più significativo è quello che riguarda la maggiore accuratezza della distanza tra due dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth. In questo modo funzionalità quali Trova il mio dispositivo, utile per ritrovare device persi o rubati, saranno ancora più precise. Da segnalare come la tecnologia Bluetooth 6.0 sia retrocompatibile e che quindi funzionerà anche con le versioni Bluetooth precedenti.

1-Bluetooth Channel Sounding

Bluetooth 6.0 introduce il Bluetooth Channel Sounding che, utilizzando una tecnica di trasmissione dei segnali AoA (Angle of Arrival) e AoD (Angle of Direction) più moderna, permettono di localizzare con maggiore precisione la posizione del dispositivo. Fino alla versione precedente, invece, i segnali Bluetooth venivano trasmessi tramite le onde radio rendendo di fatto difficile tracciare un dispositivo in maniera accurata. Oltre a essere più preciso il Bluetooth Channel Sounding riduce le perdite di segnale consentendo che le connessioni restino forti e stabili anche su distanze maggiori. L’altra grande novità di questa caratteristica è che riduce il consumo energetico della tecnologia.

2-Decision-based Advertising Filtering

La seconda novità prevista con Bluetooth 6.0 riguarda l’introduzione del Decision-based Advertising Filtering. Si tratta della possibilità per un dispositivo di analizzare il contenuto di un pacchetto ricevuto così da decidere se i segnali debbano essere trasmessi sul canale primario o su quello secondario. Il risultato è una migliore efficienza dei dispositivi Bluetooth.

3-Il filtraggio dei pacchetti duplicati

Bluetooth 6.0 può filtrare i pacchetti duplicati indicando al controller Bluetooth LE di ricevere solo un singolo pacchetto da ogni dispositivo univoco. In questo modo i dispositivi riusciranno a determinare quando un accessorio esce dal raggio di connettività Bluetooth.

4-Miglioramento dell’ISOAL

L’Isochronous Adaption Layer (ISOAL) è quella tecnologia che consente di trasferire frame di dati più grandi in pacchetti più piccoli. Con l’ottimizzazione introdotta in Bluetooth 6.0, che prevede anche una nova modalità di framing, l’ISOAL migliora l’accuratezza della trasmissione dei dati e aumenta anche la latenza.

5-LL Extendend Feature Set

I dispositivi che supporteranno Bluetooth 6.0 potranno scambiare informazioni senza interruzioni sulle funzionalità di livello di collegamento supportate. Questo aiuterà i dispositivi a mantenere la comunicazione solo per le tecnologie supportate. Il nuovo Bluetooth 6.0 offre quindi una maggiore versatilità per permettere ai dispositivi di comunicare tra loro con un risparmio di energia utilizzata.

6-Frame Space

Con Bluetooth 6.0 i dispositivi potranno utilizzare intervalli di tempo diversi a seconda del tipo di dati trasmessi migliorando l’efficienza complessiva della trasmissione.