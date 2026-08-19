Giusto all’inizio del mese abbiamo parlato della valutazioni in atto da parte di alcuni dei principali servizi di streaming sull’introduzione di piani gratuiti. A quanto pare, Paramount+ ha intenzione per ora di proporre non un vero e proprio piano, ma una selezione di episodi gratuiti per incentivare gli utenti ad abbonarsi. Sorprende un po’ il metodo scelto: vediamo di che si tratta.

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Paramount+ sta testando una sorta di piano gratuito su Android

Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, Paramount+, HBO Max e non solo: ormai la concorrenza nel settore streaming video è tanta, e non tutti possono (o vogliono) permettersi di avere così tanti abbonamenti attivi (senza contare l’ambito sportivo). Questo significa che i colossi dell’intrattenimento devono cercare di incentivare in qualche modo i consumatori: l’idea di Paramount+ (e non solo, in realtà) è a quanto pare quella di proporre alcuni episodi gratuiti, così da invogliare ad abbonarsi per proseguire con la stagione. In particolare, la sperimentazione in corso consente agli utenti di aprire l’applicazione, sfogliare i titoli disponibili e riprodurre in streaming una selezione limitata di contenuti, composta da un massimo di due episodi di programmi specifici.

Qui da noi Paramount+ ha un costo di 7,99 euro al mese o 79,90 euro all’anno (Standard), o di 12,99 euro al mese o 115,99 euro all’anno (Premium), mentre in altri Paesi viene proposto anche un piano Basic con pubblicità (ma non gratuito). Ora, però, sembra che il servizio stia iniziando a offrire ad alcuni utenti Android l’accesso a una selezione limitata di episodi con pubblicità, senza alcun abbonamento necessario.

In base a quanto sappiamo, gli utenti coinvolti nei test potranno guardare in streaming fino a due episodi di serie TV e programmi senza la necessità di attivare un abbonamento a pagamento. Non è ancora chiaro quante saranno le serie TV con questo accesso libero iniziale, ma è probabile che l’idea sia quella di offrire almeno le più appetibili. Per la visione, rimane comunque necessario scaricare l’app e creare un account. I test sono in corso da qualche settimana: l’immagine qui in basso con la serie Tulsa King risale infatti al mese di luglio.

I test sono a quanto pare in corso con l’app Paramount+ per smartphone e tablet Android, ma è possibile che la cosa venga estesa anche ad Android TV (e quindi ad altri dispositivi). L’idea di offrire episodi gratuiti per provare a incuriosire gli spettatori non è una novità assoluta, ma colpisce un po’ il modo in cui Paramount sta procedendo: quante persone installeranno l’app e creeranno un account solo per vedere qualche episodio gratuito, già sapendo che per il resto ci sarà da pagare? Inoltre sarà necessario pubblicizzare per bene la novità.

Al momento si tratta solo di test, ma è probabile che ne sapremo di più nelle prossime settimane. Riterreste interessante poter provare gratuitamente Paramount+ in questo modo? O preferireste altri metodi?